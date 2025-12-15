Congo-Kinshasa: Le projet d'édit budgétaire 2026 jugé recevable à l'assemblée provinciale du Maniema

Le projet d'édit budgétaire exercice 2026, présenté par le gouvernement provincial, a été jugé recevable samedi 13 décembre à Kindu par l'assemblée provinciale du Maniema. Il est chiffré à plus de 417 milliards des francs congolais (près de 20,5 millions USD). .

Le projet de budget provincial 2026 du Maniema a été présenté et défendu par Willy Ali Kyamasa, ministre provincial des finances, porte-parole du gouvernement provincial et représentant du gouverneur en mission. Selon lui, en dehors des infrastructures et du social, investit dans le capital humain:

"La particularité de ce budget, par rapport à l'année dernière, (c'est) l'appui que le gouvernement provincial a prévu pour nos lauréats (à l'examen d'Etat). Vous savez, lorsque nos enfants sont formés dans des très bonnes conditions, il s'agit là de ce qu'on appelle investissement à capital humain".

Il se dit convaincu que s'il y a une population suffisamment formée, il y aura moins de problème dans la société.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Willy Ali Kyamasa a par ailleurs appelé les fils et filles à la prise de conscience, notamment en aidant la DGRMA à relever sa capacité de mobilisation des recettes.

Et parmi les stratégies proposées pour la maximisation des recettes figure la numérisation. Elle vise à "éloigner des mains de l'homme de l'argent physique parce que la tentation est très grande lorsqu'on touche l'argent à main".

Le projet d'édit budgétaire, ainsi déclaré recevable, à été envoyé à la commission Economico-financière et socio-culturelle pour toilettage endéans sept jours.