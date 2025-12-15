Afrique Centrale: La acteurs sociopolitiques de l'Ituri appellent au renforcement de la défense face à l'avancée du M23

Face à l'avancée de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, des acteurs politiques et de la société civile de la province de l'Ituri appellent le président de la République, Félix Tshisekedi, à renforcer le système de défense de la RDC et à ne pas se limiter à la seule diplomatie internationale.

Interrogés samedi 13 décembre par Radio Okapi, ces acteurs dénoncent les violations répétées des accords signés par différentes parties au conflit. Ils estiment que la chute de la ville d'Uvira ouvre désormais la voie au M23 et à son allié rwandais vers des provinces voisines. Selon eux, cette évolution met en évidence les limites de la diplomatie, souvent dépendante du rapport de force sur le terrain.

Ils exhortent le Chef de l'État à prendre des mesures fermes et immédiates pour stopper l'avancée des rebelles, afin d'éviter une détérioration irréversible de la situation sécuritaire dans le pays.

Mobilisation des jeunes et des groupes armés locaux

Certains leaders encouragent les jeunes et les membres des groupes armés locaux à rejoindre la Réserve armée pour la défense (RAD), afin de contribuer à la défense de la patrie.

De son côté, l'ONG de défense des droits de l'homme COADHO appelle les miliciens à cesser de combattre l'État congolais. Son coordonnateur, Benjamin Ngabu, les invite aussi à intégrer la RAD pour participer à la protection de l'intégrité territoriale du pays.

Enfin, ces leaders appellent les Congolais à mettre de côté leurs divergences et clivages, et à faire preuve de patriotisme en cette période de crise sécuritaire.