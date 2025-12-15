Congo-Kinshasa: Beni - 200 bénéficiaires du projet Muda Wa Amani II de la MONUSCO reçoivent des kits de réinsertion

Deux cents personnes, parmi lesquelles des filles-mères, des femmes vulnérables et des ex-combattants, ont reçu ce vendredi 12 décembre des kits de réintégration communautaire dans la ville de Beni, au Nord-Kivu.

Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Muda Wa Amani II, qui signifie « le temps de la paix » en swahili. Ce projet, financé par la MONUSCO, vient en appui au Programme gouvernemental de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire - stabilisation (P-DDRCS)

Le projet Muda Wa Amani II vise, d'une part, à promouvoir la cohésion sociale et la résolution des conflits par des dialogues communautaires ; et, d'autre part, à faciliter la réinsertion socio-économique des ex-combattants en renforçant les compétences des jeunes et des femmes comme acteurs de paix.

Pendant cinq mois, les bénéficiaires ont suivi des formations professionnelles dans des filières choisies par eux-mêmes : informatique, plomberie, pâtisserie, mécanique automobile, briqueterie, coupe et couture, entre autres. Les kits remis comprennent des machines à coudre, ordinateurs, imprimantes, scies électriques, rabots et outils de mécanique, selon la spécialité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette remise symbolique, la MONUSCO réaffirme son soutien au Gouvernement congolais et au P-DDRCS pour créer les conditions favorables à la démobilisation des membres des groupes armés et leur retour durable dans les communautés d'accueil. Ce projet, lancé en avril 2025, se clôturera fin février 2026. Il est exécuté par l'ONG suisse Heks Eper, avec un financement de la MONUSCO d'1,2 millions de dollars américains.