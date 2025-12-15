Sénégal: Môle 4 du port de Dakar - Un partenariat international de près de 56 milliards FCFA pour un terminal polyvalent

Le Port autonome de Dakar poursuit sa dynamique de transformation avec une avancée majeure dans son programme de modernisation. Mardi 9 décembre 2025, l'autorité portuaire a conclu un contrat de concession de 25 ans avec un consortium international emmené par le groupe maritime anversois Conti-Lines Group, aux côtés de Port of Antwerp-Bruges International, de l'opérateur espagnol Ership et d'AIG Marine & Terminal Sénégal. Cette convention concerne l'aménagement et l'exploitation d'un terminal polyvalent au môle 4, dans le cadre du projet baptisé « Jambaar », confié à la société Jambaar SA.

Évalué à 85 millions d'euros (55,6 milliards de FCFA), le projet a pour objectif de faire du môle 4 une plateforme portuaire de dernière génération dédiée au trafic breakbulk et agro-bulk. D'après les informations relayées par le média spécialisé Flows.be, les travaux comprendront une remise à niveau complète des installations existantes, l'équipement du quai en grues modernes, la mise en place de systèmes de convoyage ainsi qu'un accroissement des capacités d'entreposage.

Performance opérationnelle et valorisation des ressources humaines

Le programme repose sur une automatisation accrue des opérations et une amélioration significative des cadences de manutention, afin d'aligner le terminal sur les meilleures normes internationales. Le volet social et humain occupe également une place centrale, avec des investissements prévus dans la formation continue, l'apprentissage et le transfert de compétences techniques au bénéfice des travailleurs sénégalais.

Selon Grégory Brion, co-CEO de Conti-Lines Group, le projet Jambaar symbolise la solidité et la maturité du partenariat entre acteurs européens et africains. Il s'agit, à ses yeux, du résultat de trois années de coopération étroite entre partenaires solidement implantés dans leurs environnements respectifs, mais animés par une même ambition : doter l'Afrique de l'Ouest d'une infrastructure breakbulk et agro-bulk performante, durable et tournée vers l'avenir.

Renforcer la desserte maritime intérieure

Au-delà de la modernisation du site de Dakar, le projet Jambaar vise à améliorer l'intégration logistique du Sénégal et de la sous-région. Il prévoit la création de dessertes maritimes régulières entre le port de Dakar et plusieurs plateformes portuaires ouest-africaines.

Une seconde phase du projet devrait permettre l'ouverture de corridors maritimes vers les ports de Kaolack et de Ziguinchor, avant une troisième étape consacrée à la réhabilitation de ces ports régionaux. L'ensemble de ces perspectives a été formalisé dans un accord-cadre signé en même temps que la concession.

Pour Kristof Waterschoot, Managing Director de Port of Antwerp-Bruges International & APEC, la requalification du môle 4 consolidera le rôle de Dakar en tant que hub logistique régional, en préparant le port à répondre aux exigences logistiques de demain. Selon le calendrier annoncé, le terminal Jambaar devrait être opérationnel au cours du premier semestre 2026.