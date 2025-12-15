Sénégal: Kédougou - 699 personnes interpellées lors d'une vaste opération contre l'orpaillage clandestin

La gendarmerie nationale a mené une vaste opération de lutte contre l'exploitation illicite des ressources minières dans la région de Kédougou, entre le 8 et le 13 décembre 2025. L'intervention, conduite par la légion de gendarmerie de Kédougou, a permis l'interpellation de 699 individus, dont 415 ressortissants étrangers, a indiqué le colonel Ibrahima Ndiaye.

Cette offensive, qui visait à endiguer l'orpaillage clandestin et à renforcer la sécurité des personnes et des biens, s'est traduite par le démantèlement de quatorze sites illégaux dans la zone de Bembou et ses environs, à la suite de patrouilles intensives et d'opérations d'assainissement.

Les forces de l'ordre ont procédé à d'importantes saisies, notamment une tonne de cyanure, 13 sacs de charbon actif et 380 baguettes d'explosifs, des produits dangereux utilisés illégalement dans l'extraction aurifère. Un important matériel d'exploitation minière a également été confisqué, dont des groupes électrogènes, des motopompes, des marteaux-piqueurs, des tronçonneuses, des machines cracheuses et broyeuses, ainsi que divers équipements de tamisage et de traitement du minerai.

Les gendarmes ont aussi mis la main sur des produits illicites, dont du chanvre indien, des comprimés de Tramadol, des boissons alcoolisées et des cigarettes. Dans le cadre des contrôles, 342 motos et 229 véhicules ont été vérifiés, avec la saisie de 122 motos et de cinq tricycles impliqués dans des activités illégales.

Parallèlement, l'opération a permis de démanteler l'économie parallèle gravitant autour des sites d'orpaillage clandestins. Dix bars clandestins et une salle de jeux ont été fermés, avec la confiscation de machines à sous, de consoles de jeux et de matériel de sonorisation.

Les personnes interpellées ont été arrêtées pour défaut de pièces d'identité, aux fins d'identification, et pour diverses infractions liées à l'exploitation minière illégale. La gendarmerie nationale appelle par ailleurs les populations à contribuer à la lutte contre l'orpaillage clandestin, en signalant tout renseignement utile.