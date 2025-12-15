Afrique: CAN 2025 au Maroc - début du rassemblement ce lundi, départ pour Tanger le 19 décembre

Après que la FIFA a complètement chamboulé le programme des sélections africaines notamment celui du Sénégal qui devait débuter son rassemblement le 8 décembre et jouer un match amical contre la Zambie le 13, un nouveau planning a été établi avec plusieurs réajustements.

Les Lions entameront leur regroupement ce lundi 15 décembre à Diamniadio avant de s'envoler quelques jours plus tard pour Tanger au Maroc où se poursuivra la mise au vert.

La première journée sera marquée par l'arrivée des joueurs dans la matinée, suivie d'un entraînement ouvert au public à 17h30 au stade Abdoulaye Wade. Ce moment permettra aux supporters de communier avec les Lions avant le début de la compétition. Certains joueurs manqueront toutefois à l'appel comme Assane Diao qui ne rejoindra le groupe qu'après le match de son club face à l'AS Roma ce lundi à 18h45 GMT et Ibrahim Mbaye attendu seulement mercredi en raison de sa participation à la finale de la Coupe internationale de la FIFA contre Flamengo.

Quatre séances huis clos, deux ouvertes au public

Le 16 décembre, l'équipe s'entraînera à huis clos à 17h30 à Diamniadio. Le lendemain, les joueurs retrouveront le terrain dès 9h30 et ce sera également à huis clos. L'après-midi sera consacrée à la remise officielle du drapeau national à la présidence de la République. Le 18 décembre, la préparation se poursuivra avec une séance fermée le matin à 9h30 puis une autre ouverte au public à 17h30. Le 19 décembre, une dernière séance à huis clos aura lieu à 9h30 avant le départ pour Tanger dans l'après-midi. Sur place, les Lions poursuivront leur préparation avec deux entraînements prévus le 20 décembre à 16h00 puis le 21 à la même heure.

Les hommes de Pape Thiaw entreront en lice le 23 décembre face au Botswana à 15h GMT. Ils affronteront ensuite la RDC le 27 à la même heure et termineront la phase de groupes avec le Bénin le 30 décembre à 19h GMT.