Afrique: Moussa Niakhaté - « Ramener le trophée ? J'espère »

Que ce soit à Lyon ou en équipe nationale du Sénégal, Moussa Niakhaté est devenu incontournable. Ses prestations avec les Lions (22 sélections, dont 21 titularisations) ont fait de lui le parfait complément de Kalidou Koulibaly, alors qu'à Lyon, il est le leader de la défense avec 22 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, dont 21 titularisations (1 but, 2 passes décisives). Après la victoire lyonnaise contre Le Havre ce dimanche 14 décembre, pour son dernier match avant la CAN, le joueur de 29 ans est désormais focalisé sur le tournoi au Maroc, avec un objectif de taille.

« J'ai un autre grand objectif que je me suis fixé en début de saison. C'est une saison importante, peut-être même celle d'une vie. CAN, Coupe du monde, Ligue 1, Ligue Europa, c'est très rare dans le foot, tout ça. J'ai un objectif énorme avec le Sénégal et je l'ai préparé de la meilleure des manières sur ces premiers mois avec l'OL. Mon objectif sera de rentrer (à Lyon) le plus tard possible. Ramener le trophée ?

J'espère, je vais tout faire pour. Maintenant, vous me connaissez, je vais tout donner et essayer de rentrer le plus tard possible. Ce serait beau de repartir de l'avant durant les six prochains mois avec un trophée », a confié Moussa Niakhaté au micro d'OL TV.