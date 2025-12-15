Madagascar: Résidence de Ravatomanga à Mantasoa - Une perquisition sur fond de vandalisme

Sept hommes cagoulés, vêtus de treillis militaires, ont saccagé les lieux et battu le gardien pour chercher des armes et une somme d'argent conséquente.

Énième bavure

Les perquisitions illégales se poursuivent. La dernière victime en date fut la résidence du président directeur général du Groupe SODIAT, Mamy Ravatomanga à Mantasoa. Samedi dernier, une forte délégation de militaires cagoulés et armés a fait irruption sur les lieux pour vandaliser et piller.

Il était 6h du matin samedi lorsque sept hommes en treillis militaires ont forcé l'entrée. Le gardien, seule personne présente sur les lieux au moment des faits, a été violenté et a reçu des coups de pieds, des coups de poings et frappé à coups de crosse de fusil.

Pendant toute la durée de la perquisition ou l'attaque (c'est selon), ce dernier a été contraint de s'allonger par terre avec une arme pointée sur la tête. D'après les explications, ces militaires étaient venus pour une mission précise : chercher une cachette en sous-sol où les propriétaires de la maison auraient dissimulé des armes et une importante somme d'argent. Aucune cave n'est pourtant aménagée dans la maison.

D'après les observateurs, cette perquisition faite sur fond de vandalisme a été organisée à la suite de faux renseignements. Comme ce fut le cas le 29 novembre dernier au domicile des parents de l'ancien Secrétaire général de la Présidence, Dina Andriamaholy, à Soamiandalana Talata Volonondry. Là aussi, les propriétaires, deux septuagénaires, ont été torturés. Deux cas similaires durant lesquels les militaires n'ont présenté aucun mandat de perquisition ni aucun autre mandat officiel.

Silence assourdissant

À l'issue des 6 heures de fouille (de 6h du matin à 12h), la maison a été vandalisée et complètement désordonnée. Des portes d'entrée ont été détruites, le jacuzzi a été complètement détaché et abîmé, des grilles de protection ont été enlevées avec une meule à disque, les carreaux et les plafonniers de toutes les chambres ont été arrachés. Un trou géant a été creusé au milieu de la chambre parentale.

Même les autobloquants et les dalles regards qui se trouvent dans la cour extérieure, susceptibles de cacher l'entrée vers un sous-sol ont été arrachés. Par ailleurs, pour effacer les traces de leur passage, les auteurs de cette opération ont aussi retiré toutes les caméras de surveillance et tous les équipements d'enregistrement implantés dans la résidence du PDG du Groupe SODIAT.

Déçus de ne pas avoir trouvé ce qu'ils cherchaient, ces militaires ont bu le whisky et autres boissons qui constituaient le bar de la maison et ont ensuite emporté plusieurs objets de valeur dont des télévisions, une meule électrique et un home cinéma. Selon notre source, sept voitures ont transporté ceux qui ont participé à cette perquisition illégale dans la résidence de Mamy Ravatomanga à Mantasoa.

Pour l'heure, aucune information officielle relative à cette énième opération douteuse n'a été donnée ni de la part du ministère de la Justice ni des hauts responsables des Forces de l'ordre.

Pour leur part, les dirigeants actuels, la Société civile, les chefs d'Églises membres du FFKM à qui a été confiée la direction de la Concertation nationale, ainsi que le Premier ministre qui a déjà occupé le poste de président du FIVMPAMA (Groupement des Petites et Moyennes Entreprises Malagasy), observent un silence assourdissant face à cette mauvaise pratique qui ternit l'image de la Grande muette et du régime de Refondation. À l'allure où vont les choses, le vrai changement souhaité durant le tolona, lors des manifestations, risque de tomber à l'eau.