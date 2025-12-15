Madagascar: Concertation régionale - Début des préparatifs menés par le ministère de la Refondation

Les régions entrent de plain-pied dans le processus de Refondation. Les premières concertations régionales préliminaires dans plusieurs parties du pays sont lancées dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme d'envergure.

Le processus est en marche. La semaine dernière, le ministère de la Refondation a lancé les préparatifs des prochaines concertations régionales dans plusieurs parties du pays, ouvrant ainsi une nouvelle séquence de dialogue territorial destinée à nourrir cette réforme structurelle. Des émissaires du ministère se sont rendus à Toliara, Taolagnaro et Mahajanga afin de donner le coup d'envoi du processus dans les régions.

Le ministère précise toutefois qu'il s'agit d'une « discussion préliminaire », une étape introductive visant à installer le cadre et la méthode des concertations à venir, avant leur déploiement à plus grande échelle. Après la mise en place progressive de son staff, le département dirigé par Hanitra Razafimanantsoa est entré dans une phase opérationnelle.

Représentativité

Dans ces villes, des réunions publiques ont été organisées pour initier les échanges. Leaders religieux, notamment issus des Églises historiques regroupées au sein du FFKM et d'autres confessions, notables locaux, membres des organisations de la société civile, représentants d'associations locales, élus locaux ainsi que des opérateurs économiques ont participé à ces séances, selon le ministère de la Refondation.

Les discussions ont été conduites par les émissaires de ce département, en étroite collaboration avec les représentants locaux de l'État, traduisant la volonté d'associer l'ensemble des forces vives au processus. La question de la représentativité a été placée au centre des préoccupations. Selon les orientations du ministère, il revient aux chefs de district et aux préfets d'assurer la mobilisation des participants afin que les différentes composantes sociales, économiques et institutionnelles des régions soient effectivement représentées dans le cadre de ces concertations.

Fokontany

Pour le ministère de la Refondation, ce lancement régional doit servir de catalyseur à des initiatives locales. L'objectif est de favoriser la collecte d'idées, de propositions et de doléances qui viendront alimenter la réflexion nationale sur la Refondation. Les premières revendications exprimées lors de ces échanges mettent déjà en avant une exigence forte, celle d'une consultation qui devrait partir du fokontany, considéré par de nombreux participants comme le point de départ légitime d'une démarche inclusive et participative.

La dynamique enclenchée la semaine dernière se poursuit et cette semaine, selon toujours le ministère de la Refondation, les réunions préliminaires des prochaines concertations régionales concernent les régions Itasy, Diana, Atsinanana, Vakinankaratra et Amoron'i Mania. À travers ce calendrier progressif, le ministère affiche sa volonté d'ancrer la Refondation dans les réalités locales et de construire le processus à partir des territoires, avant d'en consolider les orientations au niveau national.