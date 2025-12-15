Afrique: Diplomatie - Les élections au coeur de l'attention de l'OEACP

La solidarité de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) envers Madagascar a été réaffirmée au plus haut niveau.

En déplacement à Bruxelles, la ministre des Affaires étrangères Christine Razanamahasoa a rencontré, le samedi 13 décembre dernier, le secrétaire général de l'OEACP, Moussa Batraki, dans le cadre d'un échange diplomatique centré sur l'accompagnement du pays dans son processus de refondation.

À cette occasion, selon les informations relayées par le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'OEACP a exprimé la « solidarité pleine et entière » de l'Organisation envers Madagascar. Il a réaffirmé l'attachement de l'OEACP aux valeurs de coopération, de dialogue et de soutien mutuel, tout en soulignant la disponibilité de l'institution à accompagner la Grande Île dans son processus de refondation, avec une attention particulière accordée à l'organisation des élections.

Dans cette dynamique, le secrétariat de l'OEACP s'est engagé à jouer un rôle actif de plaidoyer en faveur de Madagascar auprès des organisations internationales. Cet engagement concerne notamment l'Union africaine et les Nations unies, avec pour objectif de favoriser une meilleure compréhension de la situation du pays et de mobiliser un appui international renforcé.

La rencontre a également permis de replacer Madagascar au coeur des priorités de l'OEACP, organisation qui regroupe 79 États membres répartis en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Véritable force politique et diplomatique, l'OEACP entend poursuivre son rôle moteur dans la promotion de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud, du développement durable et de la solidarité internationale.

À travers cet échange à Bruxelles, la diplomatie malgache consolide ainsi ses partenariats multilatéraux, tandis que l'OEACP confirme sa volonté d'accompagner Madagascar, aux côtés de ses autres États membres, dans la recherche de stabilité, de dialogue et de développement durable.