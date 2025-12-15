Madagascar: Cybersécurité - Vers la mise en place d'une stratégie nationale

15 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Madagascar est encore très vulnérable face à la montée des cybermenaces.

Une stratégie nationale de cybersécurité sera ainsi mise en place en sollicitant une participation multisectorielle et inclusive afin de protéger les infrastructures, l'administration, les entreprises et les citoyens. Cette initiative est lancée par le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications à travers le Projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l'Identité Malagasy (PRODIGY).

En effet, « la digitalisation est incontournable dans la vie de la population malgache pour ne citer que les transferts d'argent et l'éducation numérique. Mais plus on avance, on se trouve dans l'incertitude. Cela devient une ouverture de porte pour les cybermenaces. Raison pour laquelle, l'État se prépare pour renforcer notre résilience numérique face aux cybermenaces en élaborant cette stratégie nationale de cybersécurité qui nécessite une mobilisation multisectorielle », a expliqué le ministre de tutelle Mahefa Andriamampiadana, lors de l'atelier de lancement officiel de cette stratégie nationale de cybersécurité la semaine dernière à l'hôtel Carlton.

Jeunes cyber spécialistes

Il précise que cette stratégie repose en premier lieu sur les analyses des risques qui diffèrent au niveau de l'administration et du secteur privé, voire même au niveau des secteurs tels que les banques et l'éducation.

« Des rencontres entre toutes les parties prenantes s'imposent ensuite afin d'établir ensemble cette stratégie nationale. En effet, un développement numérique ne peut se faire sans une protection contre toute cyberattaque. C'est comme une voiture sans frein. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation sera menée afin de renforcer la culture de la cybersécurité qui est très faible du point de vue technique et comportemental à Madagascar. À titre d'illustration, il ne faut pas exposer son mot de passe ou cliquer tout de suite un e-mail. Parlant des organisations d'importance vitale comme les banques et les institutions, il faut investir davantage dans un écosystème numérique car l'installation des antivirus ne suffit plus. En outre, une formation d'une génération des jeunes cyber spécialistes est de mise face au manque de compétences », a-t-il fait savoir.

Opportunités

Pour accompagner le développement numérique du pays, « les acteurs concernés s'engagent à mettre en place cette stratégie nationale de cybersécurité dans trois mois. Cela concerne différentes thématiques dont entre autres, la protection de l'enfance, la violence basée sur le genre, la justice, la coopération internationale en cas d'enquête internationale sur des incidents numériques tels que les cyberattaques et la violation des données ou « forensic ».

Une conférence des bailleurs sera ensuite organisée pour la mise en œuvre de cette stratégie qui constitue une vision commune pour une souveraineté numérique de Madagascar. Par ailleurs, cette stratégie offre de nombreuses opportunités en matière de développement de compétences et d'accompagnement de la transformation numérique », a exposé Eric Rakotomaniraka, chef d'équipe en charge des incidents numériques à Madagascar ou CIRT.

Pour sa part, la présidente de la commission Développement numérique, la député Clarisse Manjary a soulevé qu'une mise à jour de la loi sur la cybersécurité adoptée en 2014 s'avère indispensable compte tenu de l'évolution technologique.

