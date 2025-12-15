Étant la confédération la plus représentative du secteur privé malgache, le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) a pour ambition de porter la voix du monde des affaires.

La première édition de la Rencontre Stratégique RE-GEM 2025, qui s'est tenue vendredi dernier au Novotel Ivandry était l'occasion pour le groupement d'afficher sa détermination à collaborer avec l'État pour la mise en place d'un dialogue structuré et d'une coopération renforcée entre acteurs publics et privés.

Volonté réelle

Avec ses 27 groupements membres, sectoriels et régionaux, et plus de 2 000 entreprises membres directs, le poids du GEM sur l'échiquier économique de Madagascar n'est plus à démontrer. Comme l'a rappelé son président, Francis Rabarijohn, lors de cette manifestation qui a rassemblé les principales parties prenantes du développement économique du pays, en l'occurrence les autorités publiques, les partenaires nationaux et internationaux, ainsi que les investisseurs et entreprises membres, le GEM fera dorénavant preuve d'une volonté réelle d'ouverture et de concertation.

Une alternative qui repose sur la bonne gouvernance de la part des autorités. C'est dans cette perspective, d'ailleurs, que le GEM a lancé des messages forts à l'endroit des partenaires. Aux autorités publiques, notamment les opérateurs et investisseurs, il réclame « des règles claires, une visibilité à long terme et une confiance renforcée par la bonne gouvernance et la transparence ».

Il s'agit selon le GEM de conditions sine qua none pour que le secteur privé puisse évoluer sereinement et durablement, et réellement créer de la valeur ajoutée pour le pays. Le secteur privé, appelle également au soutien des partenaires internationaux, à travers investissements, expertise et accompagnement adapté, pour accélérer la transition vers une autonomie durable et renforcer la position de Madagascar sur la scène internationale.

GEM en action

La première édition de RE-GEM a vu la présence des autorités issues de la présidence de la refondation de la république et du gouvernement. C'est également au cours de cette rencontre qu'a été lancé le programme « GEM en action », qui consiste, dans une vision solidaire de développement, à établir des mentorats stratégiques.

Huit entreprises membres du JPM (Jeune Patronat de Madagascar) vont ainsi bénéficier d'un programme de mentorat par des dirigeants de grandes entreprises. En vue de valoriser les actions et impacts de ses membres, le GEM a remis cinq catégories de trophées aux entreprises qui se sont démarquées cette année 2025, à savoir : impact territorial, Innovation utile, transformation durable, leadership féminin et coup de cœur du GEM.