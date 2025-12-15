Madagascar: Jirama Water III - Nouvelle station de traiternent d'eau et réseau renforcé pour Antananarivo

73,26 millions d'euros seront alloués au projet Jirama Water III, qui permettra de produire plus d'eau pour les habitants de la Capitale et de renforcer le réseau de distribution.

La première pierre du projet Jirama Water III a été posée, vendredi dernier, à Amoronakona, marquant le lancement d'un chantier majeur pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable d'Antananarivo. Selon ses promoteurs, ce projet vise à mettre fin aux pénuries récurrentes qui touchent des centaines de milliers de ménages de la capitale et de sa périphérie.

Financé à hauteur de 73,26 millions d'euros par la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Union européenne, le projet Jirama Water III est le fruit d'un long travail de préparation mené conjointement par le ministère de l'Économie et des Finances, via le BACE et la DDP, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, la Jirama et plusieurs partenaires techniques. Il s'inscrit parmi les projets structurants destinés à accompagner la croissance urbaine d'Antananarivo.

Changements attendus

À terme, le projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable pour environ 800 000 habitants. La capacité de production sera accrue de 50 000 m³ par jour, tandis que les capacités de stockage seront élargies de 1 500 m³. Au total, 140 km de nouvelles conduites seront installés et 40 km de réseau existant réhabilités, afin de réduire les pertes et d'optimiser la distribution.

La première phase, dite prioritaire, prévoit la construction d'une nouvelle station de production et de traitement à Amoronakona, la mise en place d'un réservoir de 1 500 m³ à Ambohibe, la pose de 23 km de conduites vers les réservoirs d'Iavoloha Atsimo, Ambohibe et Analamahitsy Nord, ainsi que le renforcement de la station existante de Mandroseza.

La deuxième phase portera sur l'extension du réseau vers Ambohimanambola et Alasora, l'installation d'un système de télégestion, de 5 000 nouveaux branchements particuliers et de 400 bornes-fontaines, ainsi que l'acquisition d'équipements de détection de fuites. Autant d'investissements destinés à offrir un service plus fiable et plus équitable à la population d'Antananarivo.