Madagascar: Fondation Axian - Distribution de paniers de Noël aux personnes en situation de handicap

La Fondation Axian a organisé une distribution de paniers de Noël aux personnes vivant avec un handicap et confrontées à une grande précarité dans la capitale.

Comme chaque année, la Fondation Axian a organisé une distribution de paniers de Noël au bénéfice des personnes en situation de handicap. L'événement s'est tenu le samedi 13 décembre 2025 à Andraharo, en présence du CEO du groupe Axian, Amin Hiridjee, venu personnellement remettre les dons et échanger directement avec les bénéficiaires. Il convient de rappeler que cette initiative se déroule deux fois par an, en juin et en décembre.

« Nous accompagnons actuellement 75 personnes, et ce nombre augmente chaque année. Dès l'an prochain, nous ouvrirons davantage nos actions aux enfants, afin d'élargir le cercle des bénéficiaires qui recevront notre soutien mensuel », a expliqué Jessica Razakamanantsoa, Community Relations Manager du groupe Axian.

Au-delà des dons distribués lors des fêtes, les personnes suivies par la Fondation Axian bénéficient également d'une aide financière mensuelle destinée à alléger leurs charges quotidiennes, notamment le paiement du loyer, la scolarité ou encore le financement d'activités génératrices de revenus.

Engagement

Les actions de la Fondation Axian ne se limitent pas à Antananarivo : elles s'étendent à plusieurs régions du pays, témoignant d'un engagement social de plus en plus large et inclusif. La Fondation a intensifié en 2025 une série d'actions ponctuellement destinées à répondre aux urgences sociales rencontrées sur le terrain.

Cela inclut des dons de première nécessité pour les enfants de femmes incarcérées, la distribution de kits scolaires à des étudiants issus de milieux défavorisés, un soutien direct aux sinistrés lors de catastrophes majeures avec des dons alimentaires, logistiques et matériels ainsi que différentes interventions ciblées menées aux côtés d'associations locales lorsque des besoins immédiats ont été identifiés.