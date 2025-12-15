Afrique de l'Est: Écosystème marin et côtier - Le projet RECOS prolongé jusqu'en juin 2027

La décision à été prise lors de la 4e réunion du comité de pilotage (COPIL) du projet « Résilience des populations et des écosystèmes marins et côtiers du Sud-ouest de l'océan Indien » (RECOS) qui s'est tenue début décembre à Mohéli, aux Comores.

Initialement prévu s'achever en novembre 2026, ce projet se poursuivra jusqu'en juin 2027. Ce projet de la Commission de l'océan Indien (COI) cofinancé par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement (FFEM) vise à renforcer la résilience des populations et des écosystèmes côtiers face aux impacts du changement climatique.

Il s'active à restaurer les services rendus par les écosystèmes, à savoir les services de régulation, incluant la réduction de l'érosion, la diminution de l'impact de la houle et la capacité de séquestration du carbone ; des services de protection littorale offerts par les récifs coralliens ; des services d'approvisionnement d'eau et de nourriture ; ou encore des services culturels à travers des lieux de loisirs ou d'inspiration artistique.

Ce projet œuvre alors pour le renforcement de la gouvernance régionale et nationale des écosystèmes marins et côtiers, et pour la mise en œuvre des chantiers de restauration et d'exploitation durable d'écosystèmes côtiers et marins en s'appuyant sur des groupes de travail scientifique.

C'est ainsi après les travaux de délibération menés par les membres du comité de pilotage lors de la 4ème réunion, qu'a été validée une prolongation de sept mois et demi pour la mise en œuvre du projet RECOS. Cette extension permettra d'assurer la pérennisation des actions engagées et de produire plus d'impacts durables et mesurables. Suite au COPIL, une mission de suivi des projets soutenus par RECOS à Anjouan, aux Comores, à été organisée avec les partenaires de mise en œuvre.