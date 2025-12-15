Madagascar: Dialogue social - Les employeurs au coeur des échanges

15 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La rencontre avec les employeurs issus de différents secteurs qui s'est tenue récemment à Anosy a mis en lumière les réalités vécues par les travailleurs malgaches.

Dans un cadre de dialogue ouvert, chacun a pu partager ses expériences, ses difficultés quotidiennes et les obstacles qui entravent l'accès à un emploi digne et stable. Sous la direction de Florent Soatiana Bety Léonne, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, les discussions ont pris une dimension sociale forte : donner la parole à ceux qui portent la responsabilité de créer des emplois et comprendre les défis auxquels ils sont confrontés.

Les témoignages recueillis ne sont pas de simples constats : ils serviront à nourrir des réformes visant à améliorer les conditions de travail, à lutter contre le chômage et à renforcer la solidarité entre l'État et le secteur privé. L'objectif est de bâtir un environnement professionnel plus équitable, où chaque citoyen peut espérer un avenir meilleur grâce à un emploi stable et valorisant.

