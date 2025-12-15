Un tournoi de padel s'est tenu samedi 13 décembre sur les courts du Tropical Padel Andranotapahana, réunissant des joueurs et joueuses locaux dans un cadre à la fois compétitif et convivial.

Cette compétition, disputée dans les catégories hommes et femmes, s'inscrit dans la dynamique de développement progressif de cette discipline à Madagascar. Huit équipes ont pris part à l'événement, réparties équitablement entre les deux catégories, avec un format en poule unique permettant à chaque paire d'enchaîner plusieurs rencontres au cours de la journée. Les matchs se sont déroulés dans un bon esprit sportif, avec une participation marquée par l'engagement et le fair-play des équipes.

Chez les hommes, la finale a offert un scénario particulièrement disputé. Après avoir concédé la première manche, la paire Tiana - Sandy a su revenir dans la rencontre avant de s'imposer au super tie-break face à Rolando - Stéphane, au terme d'un match accroché.

Dans la catégorie féminine, la finale a été plus rapidement maîtrisée. Sixtine - Eva se sont imposées face à Mialy - Mirana en deux manches, confirmant leur régularité tout au long du tournoi.

Au-delà des résultats sportifs, les organisateurs ont souligné la qualité de l'ambiance sur les courts ainsi que l'intérêt croissant des pratiquants pour ce sport de raquette encore récent dans le paysage sportif malgache. Les partenaires de l'événement, dont Mitia Lodge, ont également été remerciés pour leur accompagnement.

À l'issue de la compétition, la direction du Tropical Padel Andranotapahana a rappelé l'importance de ce type d'initiatives pour la discipline, soulignant la volonté de continuer à structurer et à développer la pratique du padel à Madagascar.