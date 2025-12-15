Historique pour le pentathlon moderne malgache : Haroon Manjaka (U19) décroche l'argent et Jules Andriamizaka (senior) le bronze en individuel, lors des Championnats d'Afrique de Laser Run en Afrique du Sud. Les athlètes malgaches dans le top 10 au Championnat du Monde.

Pour la première fois, l'équipe nationale malgache inscrit son nom au palmarès continental en remportant deux médailles lors des Championnats d'Afrique et du Monde de Laser Run, organisés à Mossel Bay (Afrique du Sud) du 10 au 14 décembre 2025.

Les quatre athlètes malgaches ont brillamment défendu les couleurs de la Grande île lors de cette compétition combinée, marquant une page historique pour la Fédération malgache de pentathlon moderne et pour le sport national.

Haroon Manjaka Rakotoniandraina a décroché la médaille d'argent en individuel U19 garçons, tandis que Godefroy Jules Andriamizaka Rakotomalala a obtenu le bronze en individuel senior garçons. Les deux jeunes U15, Malala Nomenah et Sitrakiniaina Naelah, ont quant à eux, acquis une précieuse expérience internationale face à une concurrence relevée.

Selon les informations disponibles, les représentants malgaches se sont également illustrés au classement mondial en se plaçant dans le top 10 de leurs catégories respectives. Cette performance récompense les efforts de la délégation, encadrée par le coach Harimalala Solomampionona. Elle témoigne du progrès constant du pentathlon moderne à Madagascar et ouvre des perspectives encourageantes pour l'avenir. Félicitations à nos champions !