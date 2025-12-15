Afrique de l'Est: Jiu-jitsu / ADCC India - Rianala Laurah en médaille d'argent

15 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La province de Goa, en Inde, a récemment accueilli l'ADCC India, prestigieuse compétition internationale de Jiu-Jitsu Brésilien (JJB) No-Gi. Madagascar a remporté une médaille d'argent grâce à Rianala Laurah.

Cet événement, organisé dans la ville côtière de Mandrem, a réuni des athlètes venus d'Amérique, d'Allemagne, de Russie et d'Asie. L'Afrique n'a compté qu'une seule représentante en la personne de Fanantenana Shandie Randriamanalina, plus connue sous le nom de Rianala Laurah, âgée de 20 ans.

Engagée dans la catégorie Women Beginner moins de 50 kg (+18 ans), Rianala Laurah participait pour la première fois à une compétition internationale. Après un parcours remarquable, elle atteint la demi-finale face à Chinky Rani Patra, qu'elle a dominée par une clé de bras. En finale, elle s'est inclinée par soumission contre Sonyia, issue du même club que sa précédente adversaire. La Malgache décroche ainsi une médaille d'argent, une performance saluée par les organisateurs.

Ancienne judokate

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le tournoi devait initialement compter huit participantes dans sa poule, mais seules cinq ont pu se présenter. Malgré ce contexte particulier, elle a su imposer son style et démontrer sa détermination. Représentante officielle du club JJB Attila Madagascar, Rianala Laurah était encadrée par le coach Ravi Samra, basé en Inde.

Installée dans l'État du Gujarat, elle s'entraîne au Groundzero Academy, situé à trois heures de route de son domicile. Un parcours semé d'embûches, puisqu'il lui a fallu près d'un mois pour trouver un club officiel où poursuivre sa préparation. Ancienne judoka formée au Hakudokan, Rianala Laurah s'est tournée vers le JJB en 2023.

Depuis, elle n'a cessé de progresser, portée par la confiance de ses coachs malgaches et le soutien de sa famille. « Je suis fière de moi, mais encore plus de mon équipe. Terminer deuxième pour une première compétition internationale est une immense fierté », confie-t-elle. Avec cette médaille d'argent, Rianala Laurah inscrit son nom dans l'histoire du JJB malgache et ouvre la voie à une nouvelle génération d'athlètes prêts à porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène mondiale.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.