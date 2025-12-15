Afrique de l'Est: Jiu-jitsu / ADCC India - Rianala Laurah en médaille d'argent

La province de Goa, en Inde, a récemment accueilli l'ADCC India, prestigieuse compétition internationale de Jiu-Jitsu Brésilien (JJB) No-Gi. Madagascar a remporté une médaille d'argent grâce à Rianala Laurah.

Cet événement, organisé dans la ville côtière de Mandrem, a réuni des athlètes venus d'Amérique, d'Allemagne, de Russie et d'Asie. L'Afrique n'a compté qu'une seule représentante en la personne de Fanantenana Shandie Randriamanalina, plus connue sous le nom de Rianala Laurah, âgée de 20 ans.

Engagée dans la catégorie Women Beginner moins de 50 kg (+18 ans), Rianala Laurah participait pour la première fois à une compétition internationale. Après un parcours remarquable, elle atteint la demi-finale face à Chinky Rani Patra, qu'elle a dominée par une clé de bras. En finale, elle s'est inclinée par soumission contre Sonyia, issue du même club que sa précédente adversaire. La Malgache décroche ainsi une médaille d'argent, une performance saluée par les organisateurs.

Ancienne judokate

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le tournoi devait initialement compter huit participantes dans sa poule, mais seules cinq ont pu se présenter. Malgré ce contexte particulier, elle a su imposer son style et démontrer sa détermination. Représentante officielle du club JJB Attila Madagascar, Rianala Laurah était encadrée par le coach Ravi Samra, basé en Inde.

Installée dans l'État du Gujarat, elle s'entraîne au Groundzero Academy, situé à trois heures de route de son domicile. Un parcours semé d'embûches, puisqu'il lui a fallu près d'un mois pour trouver un club officiel où poursuivre sa préparation. Ancienne judoka formée au Hakudokan, Rianala Laurah s'est tournée vers le JJB en 2023.

Depuis, elle n'a cessé de progresser, portée par la confiance de ses coachs malgaches et le soutien de sa famille. « Je suis fière de moi, mais encore plus de mon équipe. Terminer deuxième pour une première compétition internationale est une immense fierté », confie-t-elle. Avec cette médaille d'argent, Rianala Laurah inscrit son nom dans l'histoire du JJB malgache et ouvre la voie à une nouvelle génération d'athlètes prêts à porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène mondiale.