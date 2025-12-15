Madagascar: JCI Antsiranana - Edmine Soamanjaka tient les rênes !

Le samedi 13 décembre dernier à 18h, la passation de collier entre Mélissa Mañitriavy et Edmine Soamanjaka s'est tenue à l'Hôtel Moramora. La cérémonie a vu la présence des hauts dignitaires, les intendants, le représentant de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports.

C'est un grand jour pour la JCI. Une étape achevée et une autre commence, disait le modérateur. En effet, une jeune femme succède à une autre. Edmine Soamanjaka, juriste de formation, est désormais la présidente de la JCI Antsiranana. Membre depuis 2020, elle a manifesté son engagement au sein de l'organisation.

Secrétaire général, directrice de projets, conseillère juridique, ce n'est pas le fruit du hasard si elle en est à ce stade. « Life to change », tel est son slogan. « Nous sommes là pour vivre. Pas uniquement pour passer. Que chacun apporte sa contribution tant que nous avons envie afin de créer le changement positif au sein de toute la communauté », a soutenu la nouvelle leader.

Pour sa part, la présidente sortante a accompli sa mission. « L'année a été riche en défis, il a fallu faire preuve de résilience. Nous avons fait face à toutes les contraintes », a-t-elle avancé.

Par ailleurs, l'ascension de la femme leader est une évidence. La présidence de la JCI au niveau local, national et international pour l'année 2026 est confiée à des femmes. « Cela marque la motivation, l'engagement », a conclu Edmine Soamanjaka.

Créée en 1987, la Jeune Chambre Internationale d'Antsiranana a modelé des milliers des jeunes en leur offrant diverses opportunités. Bien entendu la base reste intacte, loin d'être effritée, au contraire, elle constitue un bloc réunissant les anciens et la nouvelle génération. La longévité s'est faite grâce au dévouement des membres !