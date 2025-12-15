Madagascar: Noël Magique 2025 - Cinq jours de fête et de solidarité au stade Barea

La deuxième édition de Noël Magique, un salon signé NCom Agency, se tiendra du 20 au 24 décembre prochain au stade Barea Mahamasina.

Pendant cinq jours, l'événement réunira plus de 200 stands autour de la gastronomie, de l'habillement, du bien-être, des ustensiles de cuisine, des jouets et même de l'élevage, afin de répondre aux besoins de tous à l'approche des fêtes.

Cette édition, plus ambitieuse que la précédente, mise sur l'esprit du grand déstockage de fin d'année avec des remises pouvant atteindre 50 %. Des aires de jeux, des espaces de repos et de nombreuses animations viendront compléter le programme. Sans droit d'entrée, Noël Magique a pour objectif d'accueillir près de 50 000 visiteurs

L'événement se distingue par ailleurs par sa dimension sociale. En partenariat avec Paramad, des ventes aux enchères caritatives et des paniers solidaires seront organisés au profit des plus démunis, en particulier d'un centre qui les prend en charge, choisi par l'organisateur du salon.Noël Magique 2025 se veut ainsi un rendez-vous festif, accessible et solidaire, placé sous le signe du partage et de l'esprit de Noël.