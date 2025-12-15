Madagascar: Littérature « Bâtir l'espoir » de Viviane Rahariniaina disponible dans les librairies L'Harmattan

15 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Depuis le 4 décembre, « Bâtir l'espoir : Un acte de résistance », œuvre de Viviane Rahariniaina, est disponible dans toutes les librairies l'Harmattan en France.

Après une première parution en autoédition, l'auteure revient avec une version enrichie, publiée cette fois avec la maison d'édition, confirmant la maturité de son écriture et la constance de son engagement.

Dans cet ouvrage composé de 20 chapitres, l'auteure interroge la capacité à croire en l'avenir dans un contexte marqué par les crises et les injustices. Ancré dans la réalité malgache, le livre met en lumière l'action citoyenne comme forme de résistance quotidienne et collective.

Entre témoignage personnel et réflexion engagée, Viviane Rahariniaina retrace son parcours de femme militante, entre mobilisations citoyennes, éducation, création de collectifs et entrepreneuriat social. Elle évoque sans détour les obstacles, les échecs et les avancées qui jalonnent la construction d'un espoir concret et durable.

Entrepreneure sociale, activiste des droits humains et fondatrice de l'association Fleurs Éveillées Madagascar, l'auteure propose à travers ce livre un appel à l'action, à la solidarité et à la responsabilité collective. Bâtir l'espoir se présente ainsi comme un outil de réflexion et de mobilisation pour celles et ceux qui refusent la résignation face à l'adversité.

