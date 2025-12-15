Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi en visite de travail à Luanda

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé dimanche 14 décembre à Luanda (Angola) pour une visite de travail, annonce plusieurs sources.

Concernant le motif de cette visite, certaines sources affirment qu'elle est consacrée à la relance du processus de Luanda, une initiative diplomatique visant à restaurer la paix dans l'Est de la RDC.

Selon LePotentiel, ce déplacement vise à renforcer les efforts de médiation régionale face à la persistance des violences dans le Kivu, notamment celles liées au groupe armé M23.

D'autres sources annoncent plutôt que, sur place, le Chef de l'État congolais s'est entretenu avec son homologue angolais, João Lourenço, sur des questions d'intérêt commun. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Angola, ainsi que les enjeux régionaux liés à la paix et à la sécurité en Afrique centrale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quoiqu'il en soit, cette visite intervient quelques jours seulement après l'entérinement de l'accord de paix RDC-Rwanda, le 4 décembre 2025 à Washington, sous médiation américaine.

Malgré cet accord, les violences se sont intensifiées sur terrain. La rébellion de l'AFC-M23, soutenue par Kigali, s'est emparé de plusieurs cités du Sud-Kivu, y compris la ville stratégique d'Uvira.