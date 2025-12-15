Congo-Kinshasa: MSF met fin anticipativement à ses activités d'urgence à Baraka en raison de la situation sécuritaire fragile

L'organisation Médecins sans Frontières (MSF) a annoncé la fin, depuis le week-end dernier, de ses activités d'urgence à Baraka, dans le sud de la province du Sud-Kivu.

Dans un communiqué consulté dimanche 14 décembre par Radio Okapi, l'organisation explique qu'elle prévoyait initialement de se retirer de Baraka à la fin du mois de janvier 2026, mais que la fermeture a été accélérée par l'évolution de la situation sécuritaire dans la province.

Cette situation est marquée par l'intensification des combats, la progression du groupe armé M23 dans le Sud-Kivu et, surtout, la chute récente de la ville d'Uvira. « Uvira est située à seulement une centaine de kilomètres de Baraka, et MSF a jugé prudent d'évacuer ses équipes de la ville », précise le communiqué.

Les activités médicales à l'hôpital général de Baraka, ainsi que dans trois centres de santé, sont désormais terminées, indique l'ONG. Entre août et décembre, les équipes de MSF à Baraka ont pris en charge plus de 25 000 personnes atteintes de paludisme.

En pleine saison des pluies, la situation demeure critique : « Nous atteignons le pic de la saison du paludisme et nous redoutons de ne pas pouvoir apporter le soutien nécessaire à la population », a déclaré Ton Berg, chef de programme de MSF au Sud-Kivu. Entre septembre et octobre, MSF a également traité 652 patients atteints de choléra et a réussi à contenir l'épidémie.

A Bunyakiri, les récents affrontements dans le parc national de Kahuzi, entre le M23 et l'armée congolaise alliée aux Wazalendo, ont entraîné une évacuation partielle des équipes de MSF. Toutefois, l'ensemble des activités médicales de l'organisation dans l'Hôpital général de référence de Bunyakiri, le Centre hospitalier de Bitale et plusieurs autres centres de santé restent assurées, conclut le communiqué.