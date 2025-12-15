Madagascar: Football / Disciples FC remporte le Tournoi des Grands Élites à Antsirabe

15 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Disciples FC a conquis le titre de champion du Tournoi des Grands Élites les 9, 11 et 13 décembre, en terminant invaincu avec 7 points et empochant 2 millions d'ariary. Un match nul décisif (1-1) face à Fosa Juniors, marqué par un penalty salvateur, a scellé leur triomphe devant Cosfa (2e) et une compétition riche en enseignements pour le prochain championnat national.

Le Tournoi des Grands Élites, qui s'est déroulé au Vélodrome d'Antsirabe les 9, 11 et 13 décembre, a tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle intense et disputé. Organisée sous la forme d'une poule unique, cette compétition a sacré Disciples FC champion, récompensé d'un trophée et de 2 millions d'ariary.

Les protégés de Mamisoa ont dominé le classement avec 7 points, fruit de deux victoires et un match nul. Le moment décisif est survenu lors de la troisième journée face à Fosa Juniors FC. Menés 1-0 après un but inscrit en début de seconde période, les Disciples ont obtenu un penalty qu'ils ont transformé avec succès pour arracher le nul (1-1) et conserver la tête du tableau.

« Ces résultats obtenus lors du tournoi des élites sont satisfaisants, mais ils montrent aussi qu'il reste beaucoup à améliorer au sein de l'équipe », a déclaré Johnny Rijaniaina, président de Disciples FC. « Ces matchs constituent un excellent test en vue du championnat de Madagascar. Ils permettent surtout à nos jeunes joueurs d'acquérir de l'expérience. Nous avons pu essayer plusieurs nouveaux éléments ; leur évolution se jugera au fil du temps. Par ailleurs, participer au match de défi international prévu le 28 décembre à Toamasina représente un grand honneur et s'inscrit parfaitement dans notre préparation », poursuit-il.

De son côté, Bebeto, le préparateur physique du club, a souligné l'intensité de la préparation:

« Voilà plus de deux mois que nous travaillons en vue du championnat national, dont le démarrage semble imminent même si la date exacte reste incertaine. Nous avançons donc à l'aveugle sur le plan physique tout en peaufinant la tactique avec l'entraîneur. Ces matchs amicaux et tournois nous permettent de rester prêts, que la compétition démarre comme prévu ou non ».

Dans les autres rencontres, Cosfa a brillé en s'imposant largement 3-0 face à l'AS Valahara, ce qui lui offre la deuxième place avec 6 points (deux victoires, une défaite). Fosa Juniors termine troisième avec 4 points (une victoire, un nul, une défaite), tandis que l'AS Valahara ferme la marche sans le moindre point. Ce tournoi aura donc permis aux clubs de peaufiner leur forme avant les échéances nationales à venir, tout en offrant aux supporters d'Antsirabe trois journées de football de haut niveau.

