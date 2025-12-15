Afrique: Des journalistes africains primés louent la transformation rapide d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — Des journalistes africains distingués ont exprimé leur admiration pour le développement remarquable d'Addis-Abeba, qualifiant la capitale éthiopienne de métropole en pleine mutation, marquée par des infrastructures modernes, un essor économique soutenu, un dynamisme culturel affirmé et une croissance inclusive.

Ils se sont confiés à l'Agence de presse éthiopienne (ENA) à l'issue de la cérémonie des African Media Awards, organisée conjointement par l'Union africaine de radiodiffusion (AUB) et la Fondation Patrice Lumumba, au cours de laquelle ils ont été honorés pour l'excellence de leurs productions médiatiques.

La cérémonie, tenue à Addis-Abeba la semaine dernière, a examiné plus de 800 candidatures issues de plus de 40 pays africains et a récompensé 21 finalistes et lauréats de prix spéciaux, en présence de hauts responsables gouvernementaux et de figures éminentes du paysage médiatique africain.

Les participants ont fait part de leur étonnement face à la rapidité de la transformation urbaine, évoquant l'édification de nouveaux immeubles de grande hauteur, l'amélioration des services publics, la vitalité économique, la connectivité avancée ainsi que l'effervescence de la scène culturelle.

Capitale politique de l'Afrique et siège de l'Union africaine, Addis-Abeba a engagé ces dernières années un vaste programme de modernisation des infrastructures visant à faire de la ville un centre urbain intelligent et contemporain.

Portée par une urbanisation accélérée et l'impératif d'un développement durable, cette initiative ambitionne de moderniser les réseaux de transport, de renforcer la connectivité numérique, d'améliorer les services publics et de déployer des systèmes de gouvernance intelligente afin d'accroître l'efficacité urbaine et la qualité de vie des habitants.

Selon les observateurs, ces efforts contribuent à consolider le rôle d'Addis-Abeba comme carrefour diplomatique continental, à soutenir l'expansion économique, à améliorer la prestation des services et à positionner la ville comme une référence africaine en matière de développement urbain intelligent.

Dans ce contexte, Ayanda Holo, président de TV BRICS Africa, a affirmé que la transformation de la capitale devient plus manifeste à chaque visite.

Il a attribué ces progrès à l'implication active des citoyens et a salué une approche inclusive du développement urbain, favorisant la cohésion sociale et l'accès harmonieux aux espaces publics.

De son côté, Athi Mtongana, correspondante de RT, a décrit Addis-Abeba comme une ville où la beauté naturelle, l'héritage historique et l'architecture moderne se conjuguent harmonieusement.

Elle a également mis en avant l'hospitalité des habitants, l'animation des marchés et la richesse musicale, soulignant l'équilibre singulier entre tradition et modernité.

En visite pour la première fois dans la capitale, Francis Nyerere, petit-fils de Julius Kambarage Nyerere, fondateur de la Tanzanie, s'est dit profondément impressionné par l'accueil chaleureux de la population et par les sites historiques de la ville, qu'il considère comme de véritables vecteurs d'enrichissement culturel.

Favour Barbara George, lauréate du prix Arise News Nigeria, a elle aussi salué les avancées d'Addis-Abeba, citant notamment le parc de l'Unité et le complexe moderne dédié à l'intelligence artificielle comme des symboles d'un développement urbain harmonieux.

Elle a mis en exergue les liens culturels étroits entre l'Éthiopie et le Nigeria et a encouragé les Africains à découvrir la ville.

Dans l'ensemble, les journalistes ont décrit Addis-Abeba comme une cité d'opportunités, de résilience et de renouveau, s'imposant progressivement comme un pôle majeur de la renaissance urbaine et culturelle du continent africain.