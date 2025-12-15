Ethiopie: Le pays redouble d'efforts pour accélérer la transformation de son secteur agricole et assurer la sécurité alimentaire

Addis-Abeba — Le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a indiqué que de nombreuses initiatives sont actuellement mises en oeuvre afin de concrétiser le programme de transformation agricole et d'assurer durablement la sécurité alimentaire du pays.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise d'équipements agricoles stratégiques aux États régionaux, aux administrations municipales et aux institutions exécutives fédérales, le ministre a souligné que ces actions s'inscrivent dans une démarche rigoureuse visant à accélérer la transformation du secteur agricole à l'échelle nationale.

À cette occasion, des véhicules agricoles, des motos et des pompes à eau motorisées ont été distribués dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire du ministère de l'Agriculture et du Projet de développement d'une chaîne de valeur du blé résiliente au climat en Éthiopie.

Le ministre Addisu Arega a officiellement procédé au transfert de propriété de 267 véhicules agricoles, 1 854 motos et 2 289 pompes à eau au profit des États régionaux, de deux administrations municipales et des institutions fédérales concernées.

Il a été précisé que la valeur totale de cet appui stratégique avoisine 2 milliards de birrs éthiopiens, un financement mobilisé avec l'appui de divers partenaires au développement.

Lors de son intervention, le ministre a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement à mener à bien le programme de transformation agricole.

Il a annoncé que les efforts seraient intensifiés afin de mettre en valeur des terres jusque-là inexploitées et de promouvoir des systèmes de cultures multiples, permettant aux agriculteurs de produire et de récolter plus de deux fois par an.

Il a également mis en avant les mesures complémentaires en cours visant à renforcer la mécanisation agricole et à élargir l'accès au financement, des leviers essentiels pour soutenir cette transformation.

Ces actions intégrées, a conclu le ministre, constituent un pilier fondamental pour garantir la sécurité alimentaire nationale et dynamiser l'économie rurale