Ile Maurice: Sacre inédit de Jack Andrew Madanamoothoo à l'île soeur

Jack Andrew Madanamoothoo a marqué les esprits au récent concours Ring organisé à Sainte-Clotilde, à l'île de La Réunion. Un événement international qui a réuni plusieurs autres pays. Tenue à la mi-novembre, cette rencontre dédiée au dressage et aux sports canins a rassemblé des équipes et des passionnés venus mesurer l'obéissance, l'agilité et le mordant des chiens selon les règles exigeantes du ring français.

Pour la première fois, un Mauricien a été sélectionné comme homme d'attaque (H. A.) pour six compétitions, couvrant trois épreuves en ring 1, deux en ring 2 et deux en ring 3 - une performance qui souligne à la fois son engagement et la reconnaissance de son savoir-faire. «Nous avons été deux à tenir lors du concours, Thierry Payet et moi-même. Nous remercions aussi tous les participants qui ont travaillé dur et au juge d'être venu de France pour juger ce concours», confie Jack Andrew Madanamoothoo.

Le ring français est un sport polyvalent combinant trois familles d'épreuves : les exercices d'assouplissement (ou plat), les sauts et les exercices de mordant. Les épreuves d'assouplissement vérifient les acquis de base - rapport d'objet, positions, marche au pied en laisse ou sans laisse, et l'absence du maître -, et jugent la fidélité et la finesse de l'obéissance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les sauts mettent en jeu l'agilité et la puissance, avec des obstacles variés comme la haie, la palissade ou le saut en longueur. Des épreuves remportées haut la main par notre compatriote. «Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant ma carrière : ma famille de La Réunion, Giovanni, Jasmine, Gianna, mes enfants, Pet Gear et tous mes proches. Je tiens aussi à remercier le club de Saint-Denis ainsi que le club de La Possession de m'avoir toujours accueilli.»

Robustesse psychologique

Le rôle de l'homme d'attaque est central et hautement spécialisé. En tant qu'auxiliaire du juge, l'H. A. place le chien dans des situations contrôlées pour évaluer sa réactivité, son courage et sa capacité à rester maîtrisé. Il porte un costume protecteur qui sert de cible, exécute des scénarios d'attaque selon un protocole strict et agit toujours sous la direction du juge. Son objectif n'est pas d'aggraver l'agressivité du chien ni de lui infliger des blessures. Au contraire, le sport élimine les chiens réellement agressifs et vise à mesurer des compétences tempérées par l'obéissance.

Pour exercer ce rôle, l'homme d'attaque doit réunir plusieurs compétences : excellente condition physique pour supporter les chocs et se déplacer vite ; robustesse psychologique pour gérer la pression et conserver sang-froid ; et maîtrise parfaite du règlement pour respecter les gestes et temps imposés. Il doit aussi savoir éviter les morsures inutiles et ne pas anticiper des esquives qui seraient pénalisées.