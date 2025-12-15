Ile Maurice: Fin de l'aventure pour Guillaume Moullec ?

Le sélectionneur Guillaume Moullec ne devrait pas diriger le prochain match de la sélection nationale. Après la réunion du comité directeur de la Mauritius Football Association (MFA) vendredi, il a été convenu que le contrat du coach français ne serait pas renouvelé. Plusieurs membres de l'exécutif ont évidemment estimé qu'il était encore tôt pour changer de sélectionneur, mais la décision semble avoir déjà été entérinée.

Les performances du technicien ont été pointées du doigt pour justifier la fin de cette collaboration. Mais pas seulement. À la MFA, on explique que Guillaume Moullec ne disposerait pas encore de la licence UEFA Pro, un document indispensable pour diriger une sélection. La licence UEFA Pro (UEFA Pro Licence) est la plus haute certification d'entraîneur dans le football européen. Elle est obligatoire pour entraîner une sélection nationale (équipe nationale A), mais cela dépend du niveau de la compétition et des règles spécifiques de la confédération ou de la fédération nationale concernée.

De son côté, la Confédération africaine de football (CAF) a récemment durci ses exigences pour professionnaliser le football sur le continent. Depuis des décisions récentes (avec une mise en application effective autour de fin 2024 / début 2025), la CAF impose des critères de licence stricts pour les entraîneurs impliqués dans ses compétitions. « Guillaume Moullec ne dispose pas de cette licence pour le moment. Il est sur une liste d'attente et c'est la Fédération française de football (FFF) qui doit délivrer ce document. Ça prendra du temps et, de notre part, il y a des échéances qui arrivent très vite. Nous devons commencer notre préparation. Il ne sera pas sur le banc lors de la prochaine sortie du Club M », cite une source à Trianon.

Au niveau des performances, Guillaume Moullec n'a pas un bilan de victoires qui plaide en sa faveur, même si, dans le jeu, d'énormes progrès ont été réalisés. Nommé en mai 2024, marquant sa première expérience en tant que sélectionneur après une carrière de joueur et d'entraîneur adjoint, notamment au FC Lorient, il a dirigé 14 rencontres. Il a obtenu une victoire, six matchs nuls et sept défaites. « Il a permis à l'équipe d'avoir un fond de jeu intéressant », confie notre source.

Pour le remplacer, la MFA devrait lancer un appel à candidatures sous peu. L'option Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens, avait un temps été envisagée. Il a toutefois signé avec Al Wasl à Dubaï.