Le 1er Vice-Président de la Chambre Basse de la RDC, le Professeur Isaac Jean Claude Tshilumbayi participe à la 3e Assemblée générale annuelle de la Conférence des présidents des assemblées législatives Africaines (COSPAL) à Rabat au Maroc. Au cours de ces travaux convoqués sous le thème « Leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation ».

Au cours de la première réunion de haut niveau réunissant, les leaders des parlements Africains, le Porte-voix de la diplomatie parlementaire de l'Assemblée Nationale de la RDC, le Professeur Isaac Jean Claude Tshilumbayi a mobilisé ses pairs pour plus de stratégies et d'actions contre le terrorisme en Afrique et plaidé pour la cessation des actes d'agression dans l'Est de la RDC avec des conséquences humanitaires et économiques qui entravent la réalisation des objectifs d'intégration et de développement du Continent. « Il n'y a pas de développement sans sécurité », a-t-il martelé.

Il sied de signaler que les travaux de cette troisième édition de l'Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives Africaines, ont été lancés par la réunion du Comité Exécutif de la COSPAL et l'ouverture par une réunion de haut niveau tenues respectivement du 11 au 12 décembre 2025. La clôture interviendra ce dimanche 14 Décembre dans la capitale Marocaine.

