Congo-Kinshasa: Kongo Central - Le projet d'édit budgétaire 2026 déclaré non recevable !

Le projet d'édit budgétaire du Kongo Central pour l'exercice 2026 a été déclaré non recevable par les députés provinciaux à l'issue de la séance plénière tenue ce samedi 13 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale. Cette décision fait suite aux échanges intervenus après la présentation du projet par le Gouvernement provincial le 6 décembre dernier, en présence du Gouverneur de province. Les élus provinciaux attendaient des réponses précises aux préoccupations soulevées lors de cette première séance, réponses apportées par le Ministre provincial en charge du Budget, Jean Cornelis Mbilu.

Au terme du vote, sur les 31 députés provinciaux présents, 20 ont voté contre le projet, 10 pour, tandis qu'un député s'est abstenu, scellant ainsi le rejet du texte. Selon l'Honorable Billy N'Tunga, Rapporteur de l'Assemblée provinciale, les explications fournies par le ministre du Budget n'ont pas convaincu la majorité des élus.

« Le Ministre a répondu aux préoccupations par catégories. Les Honorables Députés ont estimé que leurs préoccupations n'avaient pas été prises en compte de manière satisfaisante. Chaque député a suivi attentivement ses explications et, au final, la majorité a conclu que les préoccupations n'avaient pas été rencontrées », a-t-il déclaré.

De son côté, l'Honorable Cerlain Gonda, élu de Madimba, expert en finances et président de la commission Économie et Finances (ECOFIN) de l'Assemblée provinciale du Kongo Central, a justifié le rejet du projet lors d'une interview accordée à la presse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous sommes la première autorité budgétaire. Le budget 2026 n'a pas touché le cœur de la population. Ce projet a été jugé non recevable et rejeté par les élus légitimes parce qu'il ne reflète pas les besoins réels de la population, ni les priorités de la province, encore moins les réalités auxquelles la population fait face », a-t-il expliqué.

Interrogé sur les conséquences politiques de ce rejet, notamment sur le sort du Gouverneur de province, Cerlain Gonda a tenu à calmer les spéculations :

« Il n'y a pas de sort particulier. Le Gouverneur doit simplement corriger les incohérences relevées et revenir nous présenter un projet corrigé », a-t-il précisé. Nous attendons que le Gouvernement provincial corrige ces insuffisances et nous revienne avec un budget théoriquement viable, au plus tard le 15 décembre à minuit. »

Les débats en plénière ont également révélé un malaise sur la méthode de traitement des préoccupations des députés. Plusieurs élus ont estimé que celles-ci auraient dû être abordées individuellement, et non regroupées par catégories, comme l'a fait le ministre du Budget.

Par ailleurs, peu avant l'intervention de ce dernier, le député provincial Atou Matubuana, élu de Mbanza-Ngungu, a soulevé une motion incidentielle pour dénoncer l'absence du Gouverneur de province dans la salle plénière. Selon lui, la présence du Gouverneur était indispensable pour un dossier aussi sensible.

« Le Gouverneur est bel et bien dans la province. Rien ne justifie qu'il délègue un ministre pour un dossier aussi important que le budget. C'est du sabotage, c'est de l'opprobre, c'est un manque de respect », a-t-il dénoncé.

Désormais, l'attention est tournée vers la suite du processus. Dans le contexte politique actuel du Kongo Central, la question demeure de savoir si le Gouverneur de province procédera aux corrections exigées par l'Assemblée provinciale avant de représenter le projet, ou s'il tentera d'explorer d'autres options institutionnelles après consultation du Gouvernement provincial.