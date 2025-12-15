Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya lance un vaste programme des bourses pour promouvoir l'excellence scolaire !

Programme inédit pour soutenir les élèves. Initiative louable dans un contexte des défis multiples. Elan de responsabilité face aux défis futurs du pays. Animé d'un souci poussé visant à promouvoir l'excellence scolaire, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, vient de réussir à mettre en place un programme ambitieux des bourses d'études.

Lancée, samedi 13 décembre 2025, par le Député national Eric Tshikuma, élu de la Funa, au nom de la structure dénommée "Amis de Patrick Muyaya", la première édition de ce programme des bourses est destinée aux élèves-lauréats de différentes promotions (ayant obtenu plus de 70 %) de 14 écoles sélectionnées de la FUNA. Ces élèves ont bénéficié d'une prise en charge effective des frais de l'année scolaire 2025-2026 en cours.

"J'ai dit aux bénéficiaires que cette bourse est avant tout une confiance placée en leur potentiel. Ils doivent travailler avec sérieux, discipline, abnégation et intégrité. Chaque heure d'étude est une brique posée pour bâtir leur avenir et celui de notre pays. Leur réussite sera la plus belle façon d'honorer cette bourse et d'ouvrir la voie à d'autres après eux. Ils en sont capables. Aux corps enseignants représentés, j'ai exprimé nos remerciements pour l'accompagnement des élèves avec patience, exigence et dévouement. Leur engagement quotidien fait naître des vocations et ouvre de nouveaux horizons. Merci particulièrement à M. l'Abbé Administrateur Jea Boileau du Complexe scolaire Mgr Moke qui nous a accueillis", explique, sur son compte X, Erick Tshikuma. Dans le même élan, il invite les parents des boursiers à continuer à remplir fidèlement leur mission d'encadrement et d'éducation de leurs enfants qui, en réalité, constituent l'espoir du Congo de demain.

"Aux parents des lauréats, cette bourse est aussi la leur. J'ai salué leur soutien, leurs sacrifices et leur confiance, qui sont le socle de la réussite de nos leaders, nos champions, avec qui j'ai eu des échanges enrichissants. Bumbu, Kalamu, KasaVubu, Makala, NgiriNgiri, Selembao, merci ! Continuons, ensemble, à encourager nos élèves à viser toujours plus haut", a-t-il appuyé dans sa publication. Selon lui, en tout cas, jusque-là, tout est mis en oeuvre pour élargir le nombre d'écoles et, par ricochet, l'effectif des lauréats dès la prochaine année scolaire.

"Telle est notre modeste contribution pour faire émerger une nouvelle génération de leaders responsables, patriotes et engagés au service de la Nation", démontre le Député Eric Tshikuma.