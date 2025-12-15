Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi réaffirme sa détermination pour l'amélioration des conditions de vie des militaires !

Lors d'un face-à-face avec la jeunesse, samedi dernier, à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un discours percutant, démontrant largement son intention de bâtir une armée plus dynamique et forte en RDC, en vue de renforcer sa stratégie de défense de l'intégrité et de la souveraineté du territoire national face à toute menace extérieure. Pour le Chef de l'Etat, cette vision passe inexorablement par l'amélioration des conditions de vie des militaires. Chose, à ce jour, opérée avec succès.

« Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée composée de véritables clochards... Je le dis très sincèrement : j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, en particulier les militaires du rang. Car ces hommes étaient envoyés au combat sans rations, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait pourtant de faire des miracles. Et il leur est arrivé, malgré tout, d'en accomplir. Voilà pourquoi, dès mon arrivée, je me suis attaqué en priorité à leur situation sociale. J'ai cherché à améliorer autant que possible leurs conditions de vie, et je sais qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, en mettant à l'abri, dans la mesure du possible, leurs enfants, leurs épouses, bref, leurs familles. L'objectif était clair : leur permettre de se consacrer pleinement à leur mission essentielle, celle de la défense de la patrie", a indiqué le Président de la République, dans son speech face aux jeunes.

Par cette même occasion, le Chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de restaurer la fibre patriotique pour protéger le pays du précipice. Pour lui, les jeunes ont un grand rôle à jouer pour un Congo qui retrouve sa dignité, son honneur et toutes ses marques pour son développement. "Aujourd'hui, le patriotisme a quelque peu disparu dans ce pays. Mais il n'est pas trop tard. Notre population est majoritairement jeune, et nous devons réinculquer cette valeur fondamentale du patriotisme à notre jeunesse. C'est à ce prix que la nation sera sauvée dans les années à venir », a-t-il ajouté.

