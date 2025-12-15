Congo-Kinshasa: Football - Un ancien joueur de Mazembe s'est éteint samedi Lubumbashi à l'âge de 29 ans!

Le football congolais est en deuil. Un ancien joueur du Tout-puissant Mazembe, et de l'équipe nationale locale Chan de la République Démocratique du Congo, Chico Ushindi wa Kubanza c'est son nom, est décédé ce samedi 13 décembre à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, de suite d'une courte maladie, à l'âge de 29 ans.

Formé à l'Écofoot Katumbi, Chico Ushindi avait intégré l'équipe première du TP Mazembe après un parcours remarqué dans les équipes de jeunes. Ailier et attaquant polyvalent, il s'était distingué par sa puissance, sa vitesse et sa capacité à évoluer sur les côtés comme dans l'axe de l'attaque. Ce qui lui a valu une sélection pour défendre les couleurs des Léopards locaux lors du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) disputé au Cameroun en 2021.

Dans ce tournoi, il a marqué l'unique but de la RDC dans le match d'ouverture contre le Congo Brazzaville (1-0), inscrit à la 47e minute, permettant aux Léopards de remporter leur première rencontre du tournoi dans le groupe B. Lors de ce match, il a malheureusement quitté le terrain en raison d'une blessure peu après son but. Au cours de sa carrière, il avait connu plusieurs expériences sous forme de prêts, aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, avant une séparation à l'amiable avec le TP Mazembe au mois de février 2025.

Les larmes du président Moïse Katumbi

« J'ai appris avec une immense tristesse le décès de Chico USHINDI Wa KUBANZA », a écrit le président Moïse Katumbi Champwe dans son message de condoléances posté sur le site officiel du Tout-puissant Mazembe Englebert.

Pour ce grand formateur des jeunes, Chico était un enfant de la maison. Il l'a connu dès l'âge de 10 ans à l'École de Football Moïse Katumbi, une école qui porte son nom. Moïse Katumbi dit l'avoir vu grandir, apprendre et s'épanouir avec le ballon. Sa disparition note-t-il, est une douleur profonde pour lui et pour toute la famille du TPM. « Nous perdons un talent immense et un fils du club », pleure-t-il.

Le président Moïse Katumbi présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont accompagné. Chico restera à jamais dans nos cœurs ».