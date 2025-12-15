Afrique: RDC - Les Léopards se rassemblent en Espagne, destination Maroc pour la CAN

Les Léopards de la République Démocratique du Congo, se sont rassemblés dimanche, en Espagne, pour les derniers réglages avant de se rendre au Maroc, pour la Coupe d'Afrique des nations Can 2025.

A la ligne d'arriver, Timothée Fayulu, Brian Cipenga étaient les premiers à rejoindre la tanière, de même que Dylan Batubinsika qui a été rappelé en dernière minutes, avant que Samuel Essendé et Charles Pickel ne débarquent quelques heures un peu plus tard. Et puis, un grand lot va atterrir le soir.

Les Léopards ont choisi Algorfa, une commune située dans la communauté valencienne dans la province d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne, non loin de la côte méditerranéenne pour affûter leurs armes.

En tout cas, c'est dans cette municipalité connue pour son cadre rural, ses orangers, ainsi que pour le golf de La Finca, un complexe très fréquenté, que Sébastien Desabre et ses poulains vont préparer leur entrée en lice à la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Au programme de cette préparation de quelques jours, un match amical contre les Chipolopolo boys de la Zambie, le mardi 16 décembre, au stade Pinatar Arena-Murcia.

A la Can, les Léopards joueront leur premier match contre Bénin, en suite, un duel alléchant aux allures d'une revanche contre le Sénégal, avant de terminer cette phase de poules contre le Botswana.

Noah Sadiki bat Yoane Wissa dans un derby anglais

Peu avant de quitter le club, Noah Sadiki et Sunderland AFC de ont battu Newcastle United FC de Yoane Wissa 1-0, dimanche, au stadium of Light, à Sunderland, en match de la 16ème journée du championnat anglais. Un but contre son camp de Nick Woltemade dès le retour des vestiaires (46ème), a suffi pour le milieu du terrain congolais et ses coéquipiers de remporter ce derby du Tyne-Wear.

Noah Sadiki a disputé l'intégralité de la rencontre contribuant activement à la solidité de son équipe dans ce duel très attendu. À 20 ans, le Léopard de la République Démocratique du Congo confirme sa montée en puissance dans l'un des derbys les plus suivis d'Angleterre. Sur le banc des Black Cats, son compatriote Arthur Masuaku n'a pas été utilisé par le staff technique. Il est resté cloué sur banc gardant ses énergies pour la Coupe d'Afrique des nations (Can), qui démarre dans quelques jours.

En face d'eux, se trouvait un autre Congolais, en la personne de Yoane Wissa, le redoutable attaquant de Newcastle. Le Congolais qui sort d'une longue blessure de trois mois est monté au jeu à la 75ème minute. Les 15 minutes sur terrain ne lui ont pas permis de faire mieux face à une équipe de Noah Sadiki en super forme. Au finish, une courte victoire de Sunderland qui met fin à une longue série négative, la dernière victoire des Black Cats face à leur rival local en Premier League remontant à 2015.

Au classement, Sunderland monte à la 7ème place avec 26 points en 16 matches joués, tandis que Newcastle United vient à la 13ème place avec 22 points.