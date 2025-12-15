La République Démocratique du Congo vient de franchir un pas historique dans la modernisation de son cadre juridique agricole. La proposition de loi relative à l'élevage, portée par l'Honorable Sosthen Maombi, député national élu de Lubero (Nord-Kivu), a été déclarée recevable par la plénière de l'Assemblée Nationale, lors de la séance tenue ce vendredi 12 décembre 2025. Il s'agit du tout premier texte législatif consacré exclusivement à l'élevage en RDC, une initiative majeure qui vient combler un vide juridique vieux de plusieurs décennies, le secteur étant jusque-là régi par des ordonnances et décrets datant de l'époque coloniale, notamment le décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques.

Une initiative législative inédite et ambitieuse

Prenant la parole depuis le perchoir de l'Assemblée Nationale, devant l'ensemble des élus du peuple, l'Honorable Sosthen Maombi a présenté ce qui constitue son quatrième projet de loi en seulement trois ans de mandat, renforçant ainsi son image d'« honorable des lois », comme l'appelle une partie de l'opinion publique.

Dans son exposé, l'élu de Lubero a souligné que cette proposition de loi s'inscrit dans le strict respect de l'article 123, point 14 de la Constitution, qui confère au législateur la mission de fixer les principes fondamentaux en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et d'aquaculture.

Il a également tenu à exprimer sa reconnaissance à la FAO, qui a accompagné la RDC dans l'élaboration de la Politique nationale de l'élevage, socle stratégique sur lequel repose cette initiative législative.

Une loi pour répondre à l'urgence alimentaire et sociale

Selon l'honorable Maombi, l'adoption d'une loi moderne sur l'élevage répond avant tout à un impératif vital : garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises. Elle vise également à résoudre plusieurs défis socio-économiques majeurs, notamment La réduction de la forte dépendance de la RDC à l'importation de la viande et des produits d'élevage ; l'atteinte de l'autonomie alimentaire nationale ; la création d'emplois et la lutte contre l'extrême pauvreté ; l'augmentation des recettes en devises grâce à l'exportation du surplus de production ; l'attractivité du secteur de l'élevage pour les investisseurs publics et privés grâce à une meilleure sécurité juridique.

L'élu a également insisté sur la nécessité d'une réglementation claire pour prévenir les conflits liés à la transhumance, renforcer la coopération régionale contre les maladies animales et assurer une gestion durable des ressources génétiques animales.

Moderniser un secteur régi par des textes obsolètes

Dans son intervention, Sosthen Maombi a rappelé que le secteur de l'élevage en RDC est encore encadré par des textes datant de 1916, 1918, 1934 et 1936, devenus totalement inadaptés aux réalités actuelles. Ces anciens textes ne prennent pas en compte plusieurs dimensions essentielles telles que :

La production animale moderne, l'élevage non conventionnel, le bien-être animal, l'utilisation des antimicrobiens, la gestion des mouvements transfrontaliers du bétail, l'industrie animale et les mesures incitatives à l'investissement.

Face à la croissance démographique mondiale, estimée à 9 milliards d'habitants d'ici 2050, et à l'augmentation continue de la consommation de viande, l'honorable Maombi a plaidé pour une orientation législative urgente afin de permettre à la RDC de tirer profit de son immense potentiel zootechnique.

Déclarée recevable par la plénière, la proposition de loi sur l'élevage a été largement saluée par les députés nationaux, qui ont félicité son initiateur pour avoir comblé un vide juridique majeur dans un secteur longtemps marginalisé.

Bien plus qu'un simple texte législatif, cette initiative apparaît comme un véritable projet de société, porteur d'espoir pour des millions d'éleveurs congolais et pour l'ensemble de la population. Elle s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du monde rural et de lutte contre la précarité silencieuse qui frappe le secteur de l'élevage en RDC.

Après la loi sur la pêche et l'aquaculture, dont il est également l'auteur, l'honorable Sosthen Maombi confirme son engagement à doter le pays d'instruments juridiques modernes, adaptés aux défis du développement durable.

Le débat en commission et en plénière s'annonce désormais comme une étape décisive vers l'adoption d'une loi qui pourrait marquer un tournant historique pour la souveraineté alimentaire de la République démocratique du Congo.