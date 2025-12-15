En date du dimanche 21 décembre 2025, la grande salle de spectacle du collège Boboto, dans la commune de la Gombe, sera le théâtre d'un événement cinématographique rare. Il s'agit, en l'occurrence, d'une cérémonie solennelle dédiée au lancement officiel du film "Vision et Héritage politique d'Étienne Tshisekedi Wa Mulumba". Fruit d'un travail exigeant abattu avec passion et courage par Congo Opportunities et Mvumbuka Prod, ce documentaire, un long métrage de plus de deux heures, retrace profondément le parcours inspirant du sphinx de Limete d'heureuse mémoire, mettant en avant son idéologie d'exception et ses nombreux efforts engagés pour la défense des intérêts des congolais, mais surtout pour l'avènement d'une véritable démocratie en RDC, symbole fort d'un Etat pleinement tourné vers des perspectives sûres et durables.

C'est Placide Nzazi Matobo, Coordonnateur du projet porté par Congo Opportunities et Mvumbuka Prod, qui a planté le décor, confirmant, lors d'une conférence de presse organisée hier, dimanche 14 décembre 2025, au Collège Boboto, le programme de la sortie officielle du documentaire. Il a été accompagné de Daddy Kakasa, Directeur technique du projet, et du Réalisateur Martin Kitudi. Dans un élan empreint de patriotisme et de conviction profonde, cette équipe dynamique a démontré, durant sa communication, face à la presse, son choix porté sur le Lider Maximo, salué comme un "homme politique extraordinaire qui a su résister à l'usure du temps par une lutte pacifique de près de 37 ans" pour l'Etat de droit et progrès social en République démocratique du Congo.

Dans son intervention, le Coordonnateur Placide Nzazi Matobo a ainsi souligné, à haute et intelligible voix, toute l'importance pour la RDC, aujourd'hui plus qu'hier, de savoir honorer et célébrer ses héros, vivants ou morts, comme le font les autres Etats du monde. Pour lui, en effet, le combat d'Etienne Tshisekedi, loin des considérations ou convictions d'ordre politique, mérite amplement une reconnaissance nationale effective. « Ne pas écrire harmonieusement son histoire en lettre d'or, équivaudrait à une méconnaissance ou ignorance volontaire de son combat, pourtant noble », a-t-il explicité, face aux professionnels des médias.

Plus rien ne sera comme avant

Placide Nzazi Matobo est pleinement convaincu que l'heure est enfin venue afin que les congolais, eux-mêmes, partout où ils se trouvent, s'approprient leur histoire et s'affirment dans la bataille d'une prise de conscience collective inébranlable. « Comme disait le héros national, Patrice Emery Lumumba : l'histoire du Congo ne s'écrira à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington, mais au Congo par les congolais eux-mêmes. Nous en avons également fait notre préoccupation première », a-t-il soutenu.

OEuvre d'une rare importance

Il convient de noter que le film-documentaire "Vision et Héritage politique d'Étienne Tshisekedi Wa Mulumba" est réparti en deux volumes. Il fait un recours notamment aux multiples témoignages des proches du Sphinx, des cadres de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDP), aux journalistes, analystes politiques, Professeurs d'Université et membres de famille de l'opposant emblématique. Leurs témoignages portent entre autres sur le combat ou la lutte politique d'Etienne Tshisekedi doublé d'arrestations et relégations ; sur ses valeurs et sa vision pour le développement de la RD. Congo.

Hormis la partie consacrée à l'interpellation de la société congolaise dans son ensemble, ce film fait aussi une part belle à un contenu narratif de l'histoire coloniale et post coloniale, en passant par les années Mobutu avec la lettre de treize (13) parlementaires, la Conférence Nationale Souveraine, l'avènement au pouvoir de Mzee Laurent-Désiré Kabila ; la période électorale et ce, sous l'ancien Président Joseph Kabila. La page noire en lien avec le décès du Sphinx est également évoquée, avec des réactions pleines de regrets et d'exclamations. Ayant à la fois un caractère pédagogique et historique, ce travail, selon le Coordonnateur Placide Nzazi, est appelé à traverser des générations tout en permettant à notre société en manque de modèle à suivre de s'en inspirer.

Sacrifices énormes pour la réussite du projet

Il est encore important de savoir que c'est depuis le mois de janvier 2024 que le projet de production et réalisation de ce film documentaire a démarré. En principe, a-t-on renseigné, c'est le 29 novembre dernier que le documentaire devrait mis à la portée du grand public. Ce qui n'a pas pu être réalisé en raison de nombreuses contraintes notamment financières et logistiques.

Apport des partenaires sollicité

Vu l'importance de la démarche, le Coordonnateur du projet piloté par Congo Opportunities et Mvumbuka Prod, Placide Nzazi, a assuré que les portes sont ouvertes pour un accompagnement technique ou financier afin d'étendre la sensibilisation, à l'échelle nationale, et même plus loin, pour permettre, entre autres aux jeunes, de mieux découvrir le combat de celui qui aura été l'une des figures incontestables de la lutte pour la démocratie en RDC, son héritage et ses valeurs.