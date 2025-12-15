Sénégal: 1ère édition du Prix national des droits de l'homme - Pape Natango Mbaye, lauréat de la résilience

15 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Souleymane Wane

La première édition du Prix national des droits de l'homme, organisée par la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), s'est tenue ce matin à Dakar. En présence du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ainsi que d'éminentes personnalités et acteurs des droits humains, le Prix de la résilience a été attribué à Pape Natango Mbaye.

Lors de la cérémonie inaugurale du Prix national des droits de l'homme, organisée par la CNDH, le Prix de la résilience a été décerné à Pape Natango Mbaye. Cette initiative de la CNDH vise à ancrer la culture des droits de l'homme dans la société sénégalaise. Pour cette première édition, quatre catégories de distinctions ont été attribuées : le Prix national des droits de l'homme, le Prix d'honneur, le Prix spécial de reconnaissance et le Prix de résilience.

Selon la présidente de la CNDH, le prix de la résilience a été remis à Pape Natango Mbaye en reconnaissance de son courage exceptionnel et de sa détermination face à l'adversité.

Dans son discours, la professeure Amsatou Sow Sidibé a présenté le lauréat comme « la force morale, la persévérance et l'espérance d'un peuple profondément attaché à la dignité humaine ». « À travers ce prix, l'institution nationale a voulu mettre en lumière une trajectoire marquée par l'endurance, mais aussi par une capacité remarquable à transformer l'épreuve en combat pour les droits fondamentaux », a-t-elle déclaré.

Amsatou Sow Sidibé a également précisé que le prix de la résilience décerné à Pape Natango Mbaye s'inscrit pleinement dans l'esprit de la première édition, placée sous le thème : « La promotion et la protection des droits de l'enfant : enjeux et perspectives ».

Pour la présidente de la CNDH, honorer Pape Natango Mbaye revient à célébrer « une exemplarité qui oblige », appelant ainsi tous les acteurs à poursuivre leurs efforts pour la protection des plus vulnérables et à oeuvrer pour la consolidation d'une société fondée sur le respect, la justice et la dignité humaine.

