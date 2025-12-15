Sénégal: Le Sénégal met en service, ce mardi, sa toute première usine d'assemblage de véhicules militaires

Le Sénégal franchit une étape majeure dans sa quête d'autonomie industrielle et technologique dans le domaine de la défense. L'usine d'assemblage de la société ISEVEM (Industrie sénégalaise de véhicules militaires) sera officiellement inaugurée ce mardi 16 décembre 2025 sur le site industriel de l'APROSI, au coeur de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio.

Selon un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie, la cérémonie se tiendra à partir de 15 heures, sous la présidence effective du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce projet stratégique s'inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises de doter le pays de capacités industrielles propres, capables de répondre aux besoins des Forces de défense et de sécurité, tout en réduisant la dépendance aux importations. Il marque l'entrée du Sénégal dans une nouvelle ère de production industrielle à haute valeur ajoutée, orientée vers la souveraineté nationale.

La cérémonie d'inauguration sera ponctuée par la coupure du ruban, suivie d'une visite guidée des installations par le Président de la République. Cette infrastructure, première du genre au Sénégal, est dédiée à l'assemblage de véhicules destinés aux forces armées et aux services de sécurité, dans le cadre d'un partenariat public-privé structurant.

Un levier stratégique pour l'autonomie industrielle et la montée en compétences

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Porté par l'État et soutenu par le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS), le projet ISEVEM bénéficie d'un accompagnement financier et technique visant à garantir sa viabilité à long terme. Le FONSIS, en tant que partenaire public au capital, apporte son expertise en co-structuration et en mobilisation de ressources, afin d'assurer la pérennité économique et industrielle de l'usine.

Au-delà de l'assemblage de véhicules, ISEVEM se positionne comme une véritable plateforme nationale de montée en compétences. Le projet intègre des programmes structurés de formation, de transfert de technologies et de renforcement des capacités, destinés aux ingénieurs et techniciens sénégalais. Ces derniers seront formés aux métiers de l'assemblage, du contrôle qualité, des essais techniques et de la maintenance des véhicules produits.

L'inauguration de cette usine constitue ainsi un moment fort, symbolisant la vision stratégique des autorités et leur ambition de renforcer la souveraineté et la capacité de projection du Sénégal. Elle illustre également la volonté du pays de bâtir une industrie de défense moderne, innovante et durable, en phase avec les objectifs de développement économique et de sécurité nationale.