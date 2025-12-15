Sénégal: Diamniadio - Le pays inaugure ce mardi sa première usine d'assemblage de véhicules militaires

Le Sénégal franchit une étape majeure dans le renforcement de sa souveraineté industrielle et technologique de défense. La société ISEVEM - Industrie Sénégalaise de Véhicules Militaires procédera, le mardi 16 décembre 2025 à partir de 15 heures, à l'inauguration officielle de son usine d'assemblage implantée sur le site industriel de l'APROSI, à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio.

La cérémonie se déroulera sous la présidence effective du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle sera marquée par la traditionnelle coupure du ruban, suivie d'une visite guidée des installations par le Président de la République.

Cette nouvelle infrastructure stratégique constitue la première unité industrielle publique-privée du pays dédiée à l'assemblage de véhicules destinés aux Forces de défense et de sécurité. Elle symbolise un jalon décisif vers l'autonomie industrielle et technologique du Sénégal dans un secteur hautement stratégique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'État du Sénégal a confié au Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS) la mission d'accompagner le développement d'ISEVEM et de porter la participation publique au capital de l'entreprise. Le FONSIS joue un rôle clé dans la co-structuration d'un modèle économique viable, aligné sur les priorités nationales, tout en contribuant à l'émergence d'une industrie de défense sénégalaise souveraine et durable.

Au-delà de sa vocation industrielle, l'usine d'ISEVEM se veut une véritable plateforme nationale de montée en compétences. Elle intègre des programmes ambitieux de formation, de transfert de technologies et de renforcement des capacités, destinés à permettre aux ingénieurs et techniciens sénégalais de maîtriser les métiers liés à l'assemblage, au contrôle qualité, aux essais et à la maintenance des véhicules.

L'inauguration de cette usine marque ainsi un tournant historique pour le Sénégal. Elle illustre la vision stratégique des autorités et leur volonté affirmée de bâtir une base industrielle solide, innovante et tournée vers l'avenir, où souveraineté, sécurité et développement industriel avancent de concert.