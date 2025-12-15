Sénégal: Énergie et gouvernance du secteur électrique - le SUDETEN appelle à une réforme inclusive et soutenable

Réunis samedi 13 décembre à l'occasion de leur Assemblée générale, les membres du Syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie (SUDETEN) ont tenu leur deuxième Congrès ordinaire, sous la présidence de leur secrétaire général, Alassane Ba. Cette rencontre stratégique a été marquée par des échanges approfondis sur l'avenir du secteur de l'électricité, les conditions de travail des agents de SENELEC et les réformes structurelles en cours.

Selon Alassane Ba, ce congrès constitue avant tout une étape déterminante dans le processus de renouvellement syndical. « Il s'agit de renouveler nos instances, mais aussi de mettre en place des commissions de travail capables d'orienter l'action syndicale dans le contexte actuel », a-t-il expliqué. Les travaux portent également sur l'actualisation des statuts et du règlement intérieur, afin de les adapter aux nouvelles réalités nouvelles et mutations du secteur de l'énergie.

Le secrétaire général a rappelé que les revendications des travailleurs demeurent constantes et inchangées notamment l'amélioration des conditions de travail, du cadre de vie et surtout du niveau de rémunération. « Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Il est indispensable que les salaires suivent, afin de permettre aux travailleurs d'être plus performants et d'assurer un meilleur rendement », a-t-il insisté soulignant le lien étroit entre bien-être des agents et performance globale de l'entreprise.

Sur le plan organisationnel, Alassane Ba a annoncé un rajeunissement significatif de la direction syndicale, avec plus de 80 % de nouveaux responsables, intégrant une représentation accrue des jeunes et des femmes. Une transition qu'il qualifie de nécessaire pour assurer le passage entre l'ancienne et la nouvelle génération. Il a par ailleurs précisé qu'il ne sera pas candidat à un nouveau mandat, conformément aux dispositions prévues par les textes du syndicat.

Abordant la question sensible de la baisse du prix de l'électricité, le secrétaire général du SUDETEN a tenu à clarifier la position du syndicat. « La fixation des tarifs relève exclusivement de l'État et de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Le syndicat n'a jamais été associé à ce processus », a-t-il déclaré. S'il affirme souhaiter une baisse des tarifs aux consommateurs, il met toutefois en garde contre toute décision « précipitée ou politicienne » susceptible de fragiliser la SENELEC et de compromettre les performances enregistrées ces dernières années.

Alassane Ba a également exprimé de fortes inquiétudes face aux réformes structurelles engagées dans le secteur, notamment la transformation de SENELEC en holding dotée de filiales et la libéralisation progressive du marché de l'électricité. « Ce processus s'apparente à un démantèlement progressif. Sans accompagnement de l'État, la SENELEC ne pourra pas faire face à une concurrence privée déjà très avancée », a-t-il averti.

Le secrétaire général redoute en particulier un exode des agents vers le secteur privé, dans un contexte où les travailleurs de SENELEC demeurent insuffisamment rémunérés. « Cela pourrait entraîner un bouleversement profond du secteur », a-t-il souligné en insistant sur les risques à long terme pour la stabilité et la conduite du service public de l'électricité.

Face à cette situation, le SUDETEN entend assumer pleinement son rôle de force de propositions et de veille. A l'issue de ce congrès, des propositions et recommandations concrètes seront formulées, accompagnées d'une feuille de route syndicale. Le syndicat renouvelle par ailleurs son appel à l'État pour l'organisation d'assises nationales de l'électricité, devant réunir l'ensemble des acteurs du secteur, y compris les consommateurs. « Une réforme viable ne peut se faire sans l'adhésion de tous. C'est à cette condition qu'elle sera profitable à l'État, à la population sénégalaise et aux travailleurs du secteur de l'énergie », a conclu Alassane Ba.