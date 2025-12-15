Sénégal: Matam-situation préoccupante des vbg - 40 femmes formées pour la mobilisation communautaire

La région de Matam (nord) présente un taux de prévalence de 36% en matière de Violences basées sur le genre (VBG) avec des conséquences multiples sur la vie des filles et des femmes. La directrice régionale de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités qui alerte sur cette préoccupante situation, préconise des actions de prévention par l'éducation et la sensibilisation portées par des femmes au niveau des communautés. L'approche consiste à former des championnes genre qui vont jouer un rôle crucial dans la promotion de comportements équitables au sein de leur communauté.

A cet égard, un atelier portant sur le renforcement de capacités sur les violences basées sur le genre (VBG), les mariages précoces et les mutilations génitales féminines (MGF), a permis de former quarante femmes pour prévenir la violence basée sur le genre dans leur terroir. Selon Mme Bany Touré Dramé, la directrice régionale de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, « les bénéficiaires de la formation, dérouleront des activités de plaidoyer et de communication contre les VBG, les mariages précoces et les MGF, auprès des populations ».

Pour lutter contre ces fléaux qui constituent « une problématique et un frein à l'épanouissement des femmes de la région de Matam », les quarante femmes se sont engagées à mener des plaidoyers à l'endroit des chefs religieux et coutumiers, les organisations de femmes, les associations de jeunes (…) pour un changement de comportement, incluant la prévention et la prise en compte des victimes. En plus des campagnes locales de sensibilisation, les bénéficiaires formeront des membres de leurs communautés sur les thématiques liées aux VGB et aux MGF, a déclaré la directrice régionale de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.