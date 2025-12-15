Sénégal: « Dakar 2026 » - Koulibaly nommé ambassadeur des JOJ

Après Abdou Diallo, une autre figure marquante du sport sénégalais s'est joint à l'élan engagé en direction des prochaines jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ». Il s'agit de Kalidou Koulibaly qui vient d'être nommé ambassadeur officiel du premier événement olympique se tenant sur le continent africain. L'international sénégalais s'est engagé ce samedi 13 décembre, en signant avec Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d'organisation des Jeux (COJOJ) un nouveau partenariat.

En recevant le footballeur, le patron de l'olympisme a manifesté son enthousiasme sur le choix qui est porté sur l'international sénégalais. Il témoigne, selon lui de la renommée, du parcours et surtout de son engagement pour le sport et les valeurs olympiques. En somme le modèle idéal pour inspirer les jeunes athlètes africains.

« Je suis en tout cas ravi de vous voir ici et de vous citer comme un de nos ambassadeurs pour ces Jeux », s'est-il félicité. En tant qu'ambassadeur, Kalidou Koulibaly va s'impliquer dans diverses initiatives pour sensibiliser et faire la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse, tant au niveau national qu'international.

Pour sa part, l'international sénégalais s'est réjoui de sa nouvelle charge et dit être prêt à transmettre cet engouement autour des JOJ, en contribuant à la sensibilisation et à la mobilisation des jeunes sénégalais et africain autour des valeurs que l'olympisme renferme. Dans cet élan, son évolution dans le championnat de football en Arabie Saoudite, constitue une bonne ouverture sur le reste du monde. Selon, les membres du staff du joueur, il sera aujourd'hui du devoir Kalidou Koulibaly d'amener les autres footballeurs africains à porter ce projet et de relever le défi lors de ce rendez-majeur qui se déroulera du 31 octobre 2026 au 13 novembre 2026.

« Aujourd'hui, cette fierté, je vais la dégager partout dans le monde. On va la dégager aussi à la CAN, au Maroc. On va montrer à tout le monde que le Sénégal est là et commence à être un leader africain. On va essayer de montrer que le Sénégal a quelque chose qui va permettre d'être un exemple pour toute l'Afrique et pourquoi pas le monde », a-t-il déclaré. En attendant, il s'agit pour le capitaine des Lions de transposer ce leadership lors de la CAN au Maroc.