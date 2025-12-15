Sénégal: Vote de la Loi de finances 2026 - Le ministre Cheikh Diba rappelle les principaux projets et programmes à financer

Le vote de la Loi de finances 2026 a été clôturée le 13 décembre 2025 en présence du ministre Cheikh Diba. A cette occasion, il a rappelé les principaux projets et programmes financés pour l'année 2026.

Selon M. Diba, pour l'éducation et la formation, il est prévu la construction de collèges et lycées dans les 45 départements du pays, pour renforcer l'inclusion scolaire et éducative. Pour la santé et la protection sociale, le gouvernement mise sur la construction des établissements de santé pour un montant de 60 milliards FCFA.

Pour ce qui est de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, le gouvernement entend mettre en oeuvre le projet des Coopératives agricoles communautaires (Cc) et du programme de mécanisation agricole, pour respectivement 9,6 milliards FCFA et 13 milliards FCFA. S'agissant de l'eau et de l'assainissement, informe le ministre des Finances, il y a le projet du grand transfert d'eau, à hauteur de 50 milliards FCFA.

Pour les infrastructures, les transports et la connectivité, le gouvernement prévoit l'acquisition de deux avions pour Air Sénégal pour un montant de 60 milliards FCFA ; la construction de l'autoroute Dakar- Tivaouane - Saint Louis pour 109,7 milliards FCFA.

La jeunesse, les sports et l'emploi, moteurs de la transformation nationale ne sont pas en reste. Cheikh Diba renseigne qu'il est envisagé pour ces secteurs, la construction d'infrastructures sportives de proximité pour 6,9 milliards FCFA ;le programme d'infrastructures pour les Jeux Olympiques de la jeunesse (Joj) pour au moins 91 milliards FCFA.

Pour la modernisation des moyens de la défense nationale, c'est un montant de 13 milliards FCFA qui sera mobilisé, contre 14 milliards FCFA pour l'extension du réseau et de la plateforme de vidéoprotection unifiée de Dakar et 14,2 milliards FCFA pour le renforcement du dispositif de contrôle non intrusif aux frontières sans oublier le financement des agropoles pour près de 100 milliards.

«Honorables députés, en votant ce budget, vous accompagnez le Gouvernement dans la prise en compte de nouvelles priorités conciliant développement humain, justice sociale et compétitivité économique ; l'intensification de la mobilisation des ressources internes, à travers les mesures du Plan de redressement économique et social (Pres), qui devraient générer près de 762,6 milliards FCFA de recettes supplémentaires ; la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques, notamment de la masse salariale, qui constituera l'une de nos priorités à travers la digitalisation des processus de recrutement, de suivi et de contrôle des effectifs », a déclaré Cheikh Diba.