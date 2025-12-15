Afrique: Projet d'interconnexion avec le Mali Le Fonds africain de développement octroie un financement de plus de 25 millions de dollars à la Guinée

Le Conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 10 décembre 2025 à Abidjan, un financement additionnel de 25,79 millions de dollars américains à la Guinée pour le Projet d'interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali.

Le Conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 10 décembre 2025 à Abidjan, un financement additionnel de 25,79 millions de dollars américains à la Guinée pour le Projet d'interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali.

Selon un communiqué de presse, le financement fourni par le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement comprend un prêt de quelque 22 millions de dollars ainsi qu'un don de 3,79 millions de dollars à la Guinée.

«Le projet contribuera au développement socioéconomique de la Guinée et du Mali en offrant un meilleur accès des populations à une énergie de qualité et à moindre coût », renseigne la note.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce financement additionnel, explique-t-on, permettra de poursuivre la mise en œuvre du projet pour lequel un premier financement du Fonds africain de développement, d'environ 41 millions de dollars, avait été accordé en décembre 2017 à la Guinée. Il portera le coût total du projet, en Guinée, de 346 à 372 millions de dollars. Outre l'appui du Fonds, le projet bénéficie d'un cofinancement d'autres partenaires, dont l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (Bidc). Sa mise en œuvre s'étendra de janvier 2026 à décembre 2028.

Cette enveloppe permettra de réaliser 37 500 branchements électriques supplémentaires. Le projet prévoit également la création de départs moyenne tension au niveau des postes Htb/Hta pour l'électrification rurale, ainsi qu'un appui institutionnel aux structures clés telles qu'Électricité de Guinée (Edg), la société publique chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, et l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité et de l'eau (Aree). Le financement couvrira en outre les frais de fonctionnement de l'Unité de gestion et les prestations de l'ingénieur-conseil.

Cette intervention contribuera ainsi à l'amélioration de la gouvernance et du taux d'accès à l'électricité, deux défis majeurs du sous-secteur en Guinée. En effet, le taux national d'accès demeurait limité à 52 % en 2024, avec une forte disparité entre les zones urbaines (89 %) et rurales (21 %).

Le projet bénéficiera directement aux ménages en améliorant leurs conditions de vie, aux infrastructures sociocommunautaires (écoles, centres de santé, ateliers d'artisanat, groupements féminins) et aux usagers productifs qui disposeront d'une énergie fiable pour développer leurs activités. Le renforcement de ces structures aura un impact positif sur l'emploi, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la cohésion sociale.