Congo-Kinshasa: Lutte contre les violences sexuelles et numériques en Ituri - Des progrès, mais des défis persistants

communiqué de presse

Les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), y compris les violences numériques, continuent d'affecter de nombreuses communautés en République démocratique du Congo. Malgré les actions menées par la MONUSCO et ses partenaires, les ONG et associations engagées sur le terrain estiment que la prévention et les mécanismes de prise en charge restent insuffisants face à l'ampleur du phénomène, notamment dans la province de l'Ituri.

Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, la campagne des 16 jours d'activisme contre les VSBG constitue un cadre de mobilisation renforcée. En 2025, plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées par la MONUSCO, en collaboration avec des organisations locales, afin d'informer les communautés sur les risques associés, y compris dans l'environnement numérique.

Une conférence-débat à l'Université anglicane du Congo

C'est dans ce contexte qu'une conférence-débat s'est tenue, le 12 décembre 2025, à l'Université anglicane du Congo (UAC), à Bunia. Organisée par la MONUSCO en partenariat avec l'Association des Jeunes Chrétiens Congolais (AJCC), United for Children's Smile (UFCS) et l'Organisation féminine pour l'Encadrement et le Développement de la Femme et de l'Enfant (OEDFE), la rencontre était placée sous le thème : « Ensemble, mettons fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles ».

La conférence a réuni 163 participants, dont 15 femmes, illustrant la faible participation féminine dans les espaces de débat, alors même que les femmes et les filles sont parmi les principales victimes de ces violences.

Un cas concret pour illustrer les violences numériques

Lors des échanges, Sarah Kasime Kamuhanda, étudiante en santé communautaire à l'Université anglicane du Congo, a partagé le cas d'une jeune femme victime d'une escroquerie en ligne à la suite d'un contact établi sur les réseaux sociaux. « Elle a été approchée par un homme qui lui promettait le mariage et un soutien financier. Après avoir gagné sa confiance, il lui a demandé de l'argent sous prétexte de débloquer un compte bancaire ouvert à son nom », a expliqué l'étudiante.

Elle a précisé que la victime avait ensuite perdu tout contact avec cet individu, entraînant des pertes financières importantes. « L'argent devait servir à payer ses études. À la suite de cet épisode, elle a dû interrompre sa scolarité », a-t-elle ajouté.

Les discussions ont mis en évidence les conséquences des violences numériques, notamment sur la santé mentale, le parcours scolaire et l'insertion sociale des victimes.

Prévention et responsabilisation des jeunes

À l'issue de la conférence, plusieurs participants ont indiqué vouloir adopter un usage plus prudent des réseaux sociaux, en particulier en limitant le partage d'informations personnelles et en faisant preuve de vigilance dans leurs interactions en ligne.

Les intervenants ont insisté sur l'importance de la prévention, du signalement des abus et de la responsabilité individuelle, en particulier chez les jeunes, souvent les plus exposés aux risques liés à l'environnement numérique.

Un cadre légal et une responsabilité partagée

De son côté, la MONUSCO a rappelé que la lutte contre les violences numériques, en tant que composante des VSBG, repose sur une responsabilité individuelle et collective. Alain Rubenga, de la Section Genre de la Mission à Bunia, a souligné que la diffusion d'informations privées ou de contenus intimes à des fins malveillantes est passible de poursuites judiciaires, la République démocratique du Congo disposant désormais d'un cadre juridique en matière de numérique.

Il a appelé à un engagement conjoint des institutions, des communautés et des individus afin de prévenir ces formes de VSBG et de renforcer la protection des personnes les plus exposées.