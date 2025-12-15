Afrique: CAN 2025 - Première séance d'entrainement des Léopards en stage en Espagne

Les Léopards de la RDC ont effectué leur première séance d'entraînement dimanche 14 décembre dans la soirée à Alicante, en Espagne, où se tient leur stage du 3 au 18 décembre 2025.

À ce jour, sur les 27 joueurs attendus, 14 sont déjà présents, certains joueurs restent retenus par leurs clubs, notamment le capitaine Chancel Mbemba Les autres joueurs rejoindront la tanière au cours de la journée de ce lundi 15 décembre 2025.

Liste des joueurs présents en Espagne dès dimanche soir :

Mathieu Epolo

Timothy Fayulu

Dylan Batubinsika

Bryan Cipenga

Charles Pickel

Samuel Essende

Nathanael Mbuku

Simon Banza

Mario Stroyekens

Cédric Bakambu

Joris Kayembe

Edo Kayembe

Meschack Elia

Fiston Mayele

Avec l'arrivée du défenseur Dylan Batubinsika, le groupe est porté à 27 Léopards sélectionnés pour cette compétition.

Prochain rendez-vous

Mardi 16 décembre, la RDC affrontera la Zambie en match amical au Stade Pinatar Arena-Murcia, à 16h heure locale.

La CAN débute le 21 décembre au Maroc. Logé dans le groupe D, la RDC jouera son premier match officiel de la compétition contre le Bénin à Rabat, le 23 décembre à 19 h 30, heure de Kinshasa.