Italie, 15e journée, 1Re division

Le Torino bat Cremonense 1-0. Dans les rangs turinois, Niels Nkounkou est resté sur le banc, tandis que Warren Bondo a été remplacé à la 52e, côté lombard.

Italie, 18e journée, 3e division, groupe C

Les U23 Atalanta Bergame s'incline face à Sorrento (1-2). Sans Digne Pounga, resté sur le banc.

Kosovo, 17e journée, 1Re division

Drita concède le nul 1-1 face Gjilani. Avec Raddy Ovouka titulaire. Le champion en titre compte toujours 7 longueurs de retard sur le premier.

Malte, 13e journée, 1re division

Après trois semaines d'inactivité, Marsaxlokk reprend la compétition par un succès à Hamrun (3-1). De retour de suspension, Christoffer Mafoumbi était titulaire dans les buts. En pointe, Juvhel Tsoumou a ouvert le score à la 19e avant d'initier l'action du 2-0 à la 44e.

Remplacé à la 80e, il totalise 3 buts en 4 matches depuis son arrivée. Avec 21 points, Marsaxlokk est 5e sur 6 avec 21 points.

Pays-Bas, 16e journée, 1re division

Nimègue fait match nul 2-2 à Telstar. Remplaçant, Brayann Pereira est entré à la 69e, alors que son équipe était menée 1-2. Auteur d'un but refusé pour hors-jeu à la 90e+10.

Pays-Bas, 20e journée, 2e division

Deuxième revers de rang pour Den Bosch, soumis à la maison par Venlo (0-1). Titulaire, Kévin Monzialo lance Boussamaoudi au but dès la 3e, mais l'ailier marocain manque son duel.

A la 16e, l'ancien Havrais est lancé en profondeur, mais sa frappe est détournée en corner par le tacle désespéré de De Block.

A la 60e, il dépose, au sprint, le latéral gauche et délivre un centre parfait pour Boumassaoudi, dont la tête piquée est repoussée par le gardien.

A la 80e, il est un peu court, au second poteau, pour bien reprendre un coup-franc de Van Leeuwen et rate le cadre.

Roumanie, 17e journée, 2e division

Sepsi bat Concordia 3-1. Remplaçant, Mavis Tchibota est entré à la 57e, à 1-1.

A la 62e, dos au but, il sollicite le cuir et sert, en talonnade, Matei, dont le centre tendu est mis dans son propre but par Dumitrasco (2-0).

Encore impliqué sur le 3-1, à la 80e, avec une passe pour Oberlin, qui lance Heras.

Avec quatre victoires lors des cinq dernières journées, Sepsi conforte sa deuxième place, à 7 points de Corvinul.

Suisse, 17e journée, 1re division

Thoune chute à domicile face à Saint-Gall (0-2). Christopher Ibayi a été remplacé à la 65e.

Malgré l'expulsion de Lekoueiry à la 59e, Lausanne arrache un point à Bâle (0-0). Kévin Mouanga était titulaire, alors que Morgan Poaty est resté sur le banc.

Le Servette est défait à Lugano (2-4). Titulaire au poste de latéral gauche, Bradley Mazikou a été averti à la 90e+4 et sera suspendu lors de la prochaine journée.

Suisse, 17e journée, 2e division

Lausanne-Ouchy corrige Yverdon 4-0. Sans Exaucé Mafoumbi, non retenu pour le troisième match consécutif.

Turquie, 16e journée, 1re division

Mauvaise semaine pour Samsunspor, déjà défait en Ligue Europa Conférence jeudi et battu dimanche par Basaksehir (0-2). Malgré la titularisation d'Antoine Makoumbou au milieu.

Alanyaspor et Gaïus Makouta prennent un point à Kayserispor (0-0). Averti à la 48e, l'international congolais sera suspendu au prochain match.

Turquie, 15e journée, 2e division

Francis Nzaba est resté sur le banc lors du match nul d'Erokspor à Keciorenguçu (0-0).

Ukraine, 16e journée, 1re division

Borel Tomandzoto n'est pas entré en jeu lors du succès de Polissya face au Karpaty Lviv (3-2).