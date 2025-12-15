Afrique: Conférence des jeunes leaders - La JCI-Congo honorée au congrès mondial de Tunis

15 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

La Jeune chambre internationale Congo (JCI-Congo) a reçu le prix spécial lors du congrès mondial de l'organisation tenu récemment à Tunis, en Tunisie, à titre d'encouragements des multiples actions qu'elle mène au niveau national.

Le congrès mondial de la Jeune chambre internationale (JCI) a réuni plus de 5000 délégués venus des cinq continents. Conduite par son président, Théophane Saint Amour Maloumbi-Nganga, la délégation congolaise a fait une sortie remarquable lors de ces assises.

A travers des assemblées générales, ateliers de formation et sessions stratégiques, la JCI-Congo a confirmé son engagement en faveur de l'éclosion d'un leadership juvénile responsable, capable de produire un impact positif dans la société.

Ainsi, pour son ménagement au plan national, la JCI-Congo a obtenu deux reconnaissances internationales. De plus, son résident national a été élu conseiller AMDEC 2026, rejoignant ainsi le bureau mondial de la JCI, une position stratégique qui renforcera, vraisemblablement, la voix du Congo dans la gouvernance internationale de l'organisation.

Théophane Saint Amour Maloumbi-Nganga a aussi été élevé au rang de sénateur JCI, devenant ainsi membre à vie de l'organisation. Cette distinction honorifique témoigne du rôle majeur qu'il joue dans la promotion des valeurs de la JCI et du développement du leadership au Congo.

S'exprimant à chaud à l'issue de cette session, le président national de la JCI-Congo a exhorté les jeunes à travailler avec détermination et objectivité afin de devenir des modèles.

« Cette reconnaissance n'est pas seulement la mienne, elle est celle de toute la jeunesse congolaise qui croit en son potentiel, et s'engage pour un avenir meilleur. Nous continuerons à travailler pour que le Congo soit un acteur incontournable dans la dynamique mondiale du leadership citoyen. La JCI Congo continue de démontrer que le leadership congolais a toute sa place sur la scène mondiale, en inspirant la jeunesse et en contribuant aux changements positifs durables », a indiqué Théophane Saint Amour Maloumbi-Nganga.

En rappel, la JCI-Congo est une organisation de jeunes à but non lucratif. Membre de la JCI, elle rassemble des jeunes citoyens congolais actifs et engagés, âgés de 18 à 40 ans, qui veulent créer un impact positif dans leurs communautés. Elle offre des opportunités de développement personnel et professionnel en matière de leadership, d'entrepreneuriat et de citoyenneté active.

La JCI-Congo a pour objectif de développer le leadership, l'entrepreneuriat et le sens de la citoyenneté active chez ses membres afin qu'ils contribuent activement au développement du Congo.


