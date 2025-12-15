Congo-Brazzaville: Session inaugurale officielle - Campagne d'adhésion et de cotisation spéciale de la Fédération PCT-Europe à Paris

En prélude du sixième Congrès du parti présidentiel, Guy Elenga, président de la fédération PCT-Europe, membre du comité central, a convoqué les Comités Île-de-France et Nord-Ouest à participer à une session inaugurale officielle

Dimanche 14 décembre, dans une des salles de l'Espace Hermès de la Cité Joly, dans le douzième arrondissement de Paris, sous la présidence d'Anatole Guy Elenga, les anciens et nouveaux militants se sont retrouvés pour marquer une nouvelle étape dans l'organisation, la structuration et le rayonnement des organes du PCT en Europe.

Commis à la modération de cette session inaugurale, Dhordain Ndengue, secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation du Comité ÎDF, a présenté l'objectif des travaux du jour et l'articulation par laquelle la présidence de la session entendait les mener.

De ce fait, Jean Jacques Pambou, président du comité ÎDF, personnalité-hôte recevant les militants venus à cette rencontre, a prononcé son mot de bienvenue. Anatole Guy Elenga lui a succédé pour clore les allocutions d'usage avant de donner la parole aux présidents des deux nouveaux comités pour lesquels le règlement intérieur de la session inaugurale avait été adopté au préalable.

Dans une salle comble prise d'assaut dès le début des travaux, lors du décompte de la campagne d'adhésion, le présidium a annoncé avoir enregistré vingt-trois fiches synonymes de vingt-trois nouveaux adhérents au PCT à qui des insignes ont été remis respectivement.

C'est en leur présence que les travaux se sont poursuivis sous l'œil bienveillant de Fabien Bakote, membre du comité central du PCT. Tout au long du déroulement de la session, il a apporté de multiples contributions.

La séance de la cotisation spéciale dans le cadre de l'organisation du sixième congrès du PCT a constitué un des temps forts de l'implication des militants.Parmi celles et ceux qui ont effectué cet acte militant, Armand Rémy Ballou-Tabawe, ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo en France, s'est rendu sur place.

En prenant en compte l'ensemble des cotisations à la veille de la clôture au niveau national, la somme déjà recueillie porte la cagnotte de la Fédération PCT-Europe à 6640 euros. Ces travaux ont été ponctués par la lecture de deux motions de soutien et de l'appel à candidature de Denis Sassou N'Guesso.

Dans la première motion lue par Chris Bete Siba, les participants à la session inaugurale ont exprimé leur soutien total et inconditionnel à Denis Sassou N'Guesso, président du Comité central du PCT, président de la république.

Dans la deuxième lue par Michèle Sambot, ils ont renouvelé leur confiance totale et leur engagement à Pierre Moussa, Secrétaire générale du Comité central du PCT. Après la lecture par Juste Prudence Oko du texte de l'appel à candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, les membres de la Fédération PCT-Europe ont demandé avec déférence au président du Comité central de leur parti de faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle de mars 2026 en République du Congo, prenant le ferme engagement de soutenir leur champion et lui assurant par la suite une victoire éclatante dès le premier tour.

Avant de clore les travaux, Jean Bastien Makoundou, président de la Commission de contrôle et d'évaluation Fédération PCT-Europe, a salué l'esprit de camaraderie ayant permis de mener à bien le déroulement de ces travaux.

À son tour, Anatole Guy Elenga, président du présidium, a déclaré clos les travaux de la session inaugurale sur une note d'espoir. « Merci ! La marche continue. Après la mise en place de deux Comités, soyez rassurés pour la mise en place des trois restant. Nous venons de vivre un moment d'échanges constructifs.

Unis, nous pouvons constituer une vraie force de proposition digne d'un véritable vivier de ressource humaine à faire valoir depuis la France vers notre pays d'origine dans le cadre du rôle actif à jouer dans la vie politique nationale », a-t-il confié visiblement heureux d'avoir réussi cette rencontre avec des militants en ordre de bataille pour le respect militant vers le sixième congrès de leur partie.